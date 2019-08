Nyní myslivci čekají na oficiální výsledky od Státní veterinární správy. „Telefonicky to mám potvrzené, ale oficiální zprávu nemám. Měl bych ji dostat dnes,“ poznamenal Živěla.

Škoda bude zřejmě přes sto tisíc korun. „Jeden zajíc má hodnotu zhruba dva a půl tisíce,“ vyčíslil Živěla.

Dříve podle něj takový velký problém neměli. „Našli jsme třeba jeden dva kusy mrtvé zvěře, ale na to jsme nebrali ohled. Ani jsme to nedali na vyšetření, protože to je hodně drahé. Brali jsme to jako běžný úhyn,“ zmínil Živěla.

Jak budou myslivci postupovat, zatím Živěla prozradit nechtěl.

Státní veterinární správa obdržela podle mluvčího Petra Majera ze Státního veterinárního ústavu výsledky vyšetření dvou uhynulých zajíců nalezených v katastrálním území obce Žatčany na Brněnsku. „V obou vzorcích byla prokázána přítomnost rezidua fosfidu - fosfanu, což může svědčit o tom, že příčinou úhynu zvířete bylo požití přípravku k hubení hlodavců,“ sdělil Majer.

Státní veterinární správa nyní předala na základě výsledku vyšetření podnět Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému k případnému došetření.

Podle ministerstva zemědělství je k uhynutí zajíce nutné požití minimálně třiceti granulí přípravku Stutox II. Je tedy pravděpodobné, že přípravek byl použit nelegálně a v rozporu s návodem na použití,“ uvedl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

I při cílené povrchové aplikaci je dávka zhruba šesti granulí na jeden metr čtvereční. „V případě, že se prokáže nelegální použití, jsme připraveni neprodleně podat trestní oznámení,“ doplnil Bílý.

Zemědělci nyní mohou aplikovat Stutox II jen do nor hlodavců. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský sice minulý týden povolil rozhazování tohoto jedu na hubení hlodavců, ale ministerstvo zemědělství následně toto rozhodnutí zrušilo. Ministerstvo životního prostředí a ornitologové upozorňovali, že plošná aplikace jedu může ohrozit ptáky, divokou zvěř nebo psy a kočky.

Podle informací ČTK jed na hraboše minulý týden na poli rozsypal zemědělský podnik Bonagro. Jeho ředitel Roman Zvěřina pro kancelář uvedl, že minulý týden ještě nebylo nutné žádat kvůli plošné aplikaci jedu o výjimku a ohlašovací povinnost podle něj firma splnila.