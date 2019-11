Několik zvířat už pozorovali ve Varnsdorfské ulici v Krásné Lípě, jednoho si všimli přímo v centru města v koruně stromu uprostřed Křinického náměstí. Dalšího mývala našli uhynulého v plotě, odkud se nedokázal vyprostit. Mývalí pár se pak podařilo vyfotografovat obyvatelům v Jugoslávské ulici. I v Rynarticích u Jetřichovic se podařilo pomocí soukromé fotopasti mývala zaznamenat. Tento jedinec kradl krmení pro ptáky.

Zda škůdce začne působit větší problémy, ukáže čas. „Nevím o tom, že by si na mývala někdo stěžoval. Zatím s ním žádné potíže nejsou,“ uvedla místostarostka Krásné Lípy Jana Drobečková.

Podle mluvčího Správy Národního parku České Švýcarsko, která sídlí právě v Krásné Lípě, ale mývalí populace určitě bude mít dopad na životní prostředí. Bude totiž obývat část prostoru vlastního místním druhům zvířat. „Je ale otázka, kde se usídlí. Jestli v blízkosti člověka, nebo v přírodě. Zatím se zdá, že mu to v blízkosti lidí vyhovuje více. Máme víc pozorování z města než z běžného monitoringu zvěře v národním parku,“ řekl Tomáš Salov.

Podle něj se mohou mývalové objevovat i v jiných částech okresu. Jde o všežravce, živí se plody, bezobratlými živočichy i drobnými obratlovci a dokáže plenit i hnízda ptáků. „Je hodně šikovný a dokáže se dobře sžít s lidským rytmem. Nepohrdne ani jedlými odpadky, které skončí v popelnici, nebo krmením pro kočky, které lidé nechávají venku,“ doplnil mluvčí.

Zvířata se mohou také zabydlet v nevyužívaném prostoru, například v chatkách, zahrádkářských koloniích či na půdách domů. Je tak možné předpokládat, že se s ním lidé budou setkávat čím dál častěji.

„Nemáme tu predátora, o kterém by se dalo říct, že má mývala na jídelním lístku. Spíš bude přibývat situací, kdy uhyne, protože někde uvízne. Nemůžeme ani vyloučit, že budou náchylní na nějakou nemoc. Jejich populace tedy může kolísat. Evropa nemá přirozený regulační mechanismus, kterým by udržovala nízké stavy mývala,“ dodal Salov.

Mýval severní obýval původně Severní Ameriku a do Evropy a dalších částí světa jej zavlekli lidé. V Česku se objevuje už desítky let. Mývalové, kteří se vyskytují i na Děčínsku, mohli někomu uniknout ze soukromého chovu a rozmnožit se. Jejich vlastnictví totiž u nás zakázáno není, jen mají majitelé povinnost zajistit, aby zvířata neutekla do volné přírody, a také je nesmí dále množit. To znamená, že pokud někdo vlastnil mývala předtím, než vešlo před několika lety v platnost nové nařízení Evropské unie, mohl si zvíře ponechat.

„Hlavním cílem nařízení je prevence před jejich šířením. Tedy zákaz dovozu, dalšího chovu a šíření,“ sdělil Jan Šíma z ministerstva životního prostředí.