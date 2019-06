Na Amálii u Lán vzniká první Chytrá krajina. Její půda odolá suchu i povodním

V lokalitě Amálie poblíž Lán vytvářejí odborníci z České zemědělské univerzity (ČZU) krajinu s prvky, které mají zajistit, aby půda odolala suchu i povodním. Projekt se stane vzorem i pro oblasti jinde v republice a v Evropě. Hotovo by mohlo být do tří let, řekl při úterní prezentaci projektu rektor ČZU Petr Sklenička, jenž je od čtvrtka zároveň i předsedou České konference rektorů.

Lokalita zvaná Amálie, která se rozprostírá na ploše kolem 500 hektarů, bude díky projektu obsahovat mokřady, rybníky a zavlažovací systémy v kombinaci s moderními technologiemi. Mezi nejnovější kroky patří vytvoření tří pokusných parcel, na kterých se bude ověřovat protierozní účinnost a schopnost infiltrace povrchové vody při pěstování čiroku. „Ve spodní části pokusných ploch jsme instalovali protierozní zábranu, která slouží k usměrnění povrchového odtoku, který měří průtok vody," vysvětlil Zbyněk Kulhavý z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, který na projektu spolupracuje. Podle rektora Skleničky, který je zároveň hlavním koordinátorem Centra pro vodu, půdu a krajinu, je třeba půdu dostat do takového stavu, aby odolala klimatickým změnám. Lokalita u Lán byla podle něj vybrána i z toho důvodu, že je zde takzvaný srážkový stín (sušší oblast s minimem srážek), což simuluje podmínky, které po roce 2030 budou zřejmě na většině území ČR. "Jde o udržitelnost hospodaření v krajině," uvedl Sklenička. Lokalita Amálie spadá pod správu Školního zemědělského statku ČZU, vymezuje ji Brejlský potok a Králův luh. Jde o pilotní projekt Centra pro vodu, půdu a krajinu. Následovat mají i další, a to lesní krajina a urbanizovaná krajina.

Autor: Kateřina Nič Husárová