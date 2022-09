Boží Dar na to nepřistoupil, a tak se podnikatel obrátil na soud. Ten vydal předběžná opatření, že Boží Dar musí podnikateli vyhovět. Malé krušnohorské městečko se však brání, že kapacita vody není dostatečná a že ji šetří pro své obyvatele. Zeman dokonce napadl vodohospodářské sdružení Vodakva, které se k procesu vyjadřovalo, z podjatosti, protože starosta Božího Daru Jan Horník je členem dozorčí rady sdružení.

„Tři roky máme na stole projekt na restauraci na Klínovci. Je nám vyčítáno, že nemáme na vrcholu záchody. A proč? Protože se nemůžeme dostat k vodě. Požádali jsme město o připojení, ale napojováni jsou ti, kteří si podali žádost po nás. Boží Dar riskuje obrovské škody, které plynou z nezákonného a zcela netransparentního jednání vůči nám. Divím se, že se božídarští zastupitelé nebojí, protože takto se správný hospodář nechová. Soud nám dal za pravdu, protože jediné, co by mohlo Božímu Daru v tom bránit, jsou například kapacitní důvody. To ale není náš případ. My však stále věříme v dohodu. Bereme Boží Dar jako svého nejpřirozenějšího partnera a nechceme s ním bojovat,“ prohlásil na diskusi Zeman.

Vrchol Klínovce je přitom v katastrálním území Jáchymova, proto si Božídarští myslí, že by to mělo řešit město Jáchymov. Jenomže Jáchymov je od vrcholu mnohem vzdálenější než právě Boží Dar. „To si máme kvůli restauraci a pár záchodům na telekomunikační věži budovat za desítky milionů korun vodovod s kanalizací do Jáchymova? My to zaplatíme a ostatní se na to pak připojí zdarma? To zkrátka odmítáme,“ pokračoval podnikatel.

Podle božídarského starosty jsou už ovšem už nyní kapacity na hraně. „Dali jsme si tu práci a týden počítali každý náš dům, každou domácnost, a zjistili jsme, že už teď je čistička na hraně. Já vám pane Zemana na ty vaše řeči neskočím. Vy umíte výborně fabulovat lidi. Sedíte tady ale špatně. Máte sedět v katastrálním území Jáchymova a ne tady u nás. Podali jste na nás trestní oznámení. Policie to odmítla. Snažil jste se nám zatopit. To ale vy jste přišel rozvracet Božák. Nejste mi hoden, abych si s vámi už nadále tykal. Vy jste antiekolog, protože Vaše plány jdou proti místní přírodě,“ ohradil se přítomný Horník. „Vystudoval jsem stavební fakultu, ale na základě vašich slov půjdu asi vrátit diplom. Nazýváte nás antiekologami, ale to se dalo předvídat, to je váš přirozený postup,“ reagoval Zeman.

Na to Horník zdůraznil, že Boží Dar se chce i dále ubírat cestou lehké turistiky a ne té magalomanské. „Když o nás něco řeknete, tak očekávejte reakci. Nedivte se, že chodíte na policii. Když někdo rozmlátí auto basbelovou pálkou, tak také následuje reakce. Chováte se nezákonně a netransparentně,“ zopakoval podnikatel. Na tož si starosta přisadil: „Dokud tady budu, vždy bránit naše občany!“

Slovní přestřelku se snažil uklidnit bývalý náčelník Horské služby, bývalý poslanec a božídarský patriot Rudolf Chlad: „Existuje tady spousta plánů a hodně sporů, člověk se v tom už ztrácí. Je jasné, že Krušné hory se musejí rozvíjet. Ale pro naše občany je důležité, aby tyto aktivity nenarušily přírodu. Je tedy otázkou, zda se tady neporušuje zákon o ochraně přírody a zda jednou nepřijdeme o vodu. Všechny ty spory kazí to jediné, co tady máme, a to je příroda a voda. Nás taky drží cestovní ruch, ale když nebudeme postupovat v souladu s přírodou a vodou, tak to tady můžeme rovnou zavřít.“

Podobný názor měl i božídarský podnikatel a občan Anton Jurica. „Bydlím tady už skoro 60 let. Vždycky tu byly tlaky, aby byl Boží Dar více turistický. Nebudu raději ani říkat, co to bylo za tlaky. Důležité je říci, že Klínovec se nachází ve správním celku Jáchymova. To je jádro celého sporu. Proč tady dnes Jáchymov není? Ten se stará jen o dolní část města, ale o vrchol ne. Vy jste se do toho sporu připletli, protože potřebujete vodu a kanalizaci, a Jáchymov na to není připraven. My na Vaše plány koukáme z pohledu zájmu našich občanů. Vybudovali jsme čističku. Napojit tam radiokomunikační věž s pár jednotkami, by problém nebyl. Ale vy toho plánujete mnohem více. Nechci takto žít a ani podnikat, protože to je vše protkané osobní invektivami,“ prohlásil Jurica.

Podle technického náměstka Vodáren a kanalizací Karlovy Vary Tomáše Stehlíka, který se diskuse také zúčastnil, jsou kapacity Božího Daru skutečně na hraně. „Čistírna v současné době dostatečná je, ale jsou tam velké výkyvy v jejím zatížení. Dalších pět set ekvivalentů (jeden ekvivalent je v průměru jeden člověk - pozn. red.) si sem nemůžeme dovolit napojit. Podobné je to i s vodou. Dostatečnou kapacitu garantujeme investorovi v Jáchymově. Náklady na výstavbu by hradil on. A co se týče předběžného opatření soudu - my zde povolujeme pouze napojení stávajících objektů, které jsou v rekonstrukci a nezvyšují kapacitu, a nebo nové objekty, které jsou v lokalitě, kde jsou už teď inženýrské sítě postavené,“ vysvětlil redakci vodohospodář.