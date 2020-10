Stavaři běhají sem a tam. Naváží materiál, vybavení, sklání se nad plány, staví boxy a kvůli elektrickým polohovacím postelím upravují elektroinstalaci. Neustále rostoucí počet nakažených a hospitalizovaných přinutil zástupce města na situaci reagovat. Proto na brněnském Výstavišti v pavilonu G2 roste polní nemocnice pro více než tři sta pacientů. Hotovo má být za týden.

Na rozdíl od legendárního seriálu MASH tato polní nemocnice nebude pro akutní případy. Naopak. Poslouží hlavně pacientům s Covidem, kteří sice vyžadují hospitalizaci, ale nejsou v tak závažném stavu, aby potřebovali napojení na plicní ventilaci nebo umístěni na jednotku intenzivní péče. „Rozhodnutí postavit záložní nemocnici jsme učinili na základě predikce vývoje potřebného počtu míst v nemocnicích a po konzultaci a domluvě s řediteli brněnských nemocnic. Není možné na nic čekat," sdělila Deníku Rovnost brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Podle předpovědí odborníků může být nemocnice potřebná už v horizontu dvou až tří týdnů. „Ještě pořád je tu naděje, že třeba nebude nutné využít celou plánovanou kapacitu 302 lůžek. V tuto chvíli to opravdu už záleží jen na nás všech – na naší ohleduplnosti a zodpovědnosti,“ apelovala na sociálních sítích Vaňková.

Peníze na výstavbu polní nemocnice putují z městské kasy. Předpokládané náklady činí zhruba 1,6 milionu korun bez daně. Měsíční provoz záložního zařízení má stát okolo čtyř milionů korun bez daně, přičemž do částky se nepočítají platy zdravotnického personálu. „Mám tetu v Rusku, která na Covid umřela. Jen proto, že v nemocnicích nemají místa a lidi berou podle jejich šance na přežití. Je dobře, že to tady řeší zavčasu. Na druhou stranu si myslím, že mnohem efektivnější by bylo zapojit hotely se spoustou volných pokojů. V jiných zemích to funguje, ale bylo by k tomu nutné pevné vedení, kvalitní domluva, ochota hotelů a skvělá organizace,“ zamyslela se Helena Opletalová z Brna.

Podobný názor má i další Brňanka Eliška Gruberová. „Je dobře, že ji staví. Jen zaplatit by se to mělo ze státního rozpočtu. Už jen proto, že za současnou situaci je největší měrou zodpovědná naše vláda, která poslední dva měsíce prokazuje jediné: naprostou nekompetentnost,“ řekla.

Polní nemocnici bude obsluhovat personál z Fakultní nemocnice Brno. Vedení zařízení k tomuto účelu poskytlo čtyřiadvacetičlenný tým složený z šesti lékařů a osmnácti sester různých odborností. „Rozhodli jsme se záložní nemocnici nabídnout náš Emergency Medical Team. Vysíláme ho v případě katastrof do zahraničí. Dle mého názoru je lepší nabídnout pomoc a starat se o další pacienty v jiném zařízení, pokud to naše bude již zcela zaplněné. Musíme být připraveni. Myslím, že by nebylo špatné i částečné zapojení ambulantních specialistů či praktických lékařů,“ vysvětlil zdravotnický náměstek nemocnice Ondřej Ludka.

Prostory pro polní nemocnici nabídla i Masarykova univerzita. Jedná se o tělocvičny Fakulty sportovních studií. „Lůžka ve zdravotnických zařízeních budou pravděpodobně brzy obsadí pacienti, kteří potřebují intenzivnější péči. Nemůžeme ale rezignovat na poskytování zdravotnických služeb pro ostatní. Masarykova univerzita proto nabízí prostory, které kvůli epidemii nyní nevyužívá a které je možné rychle přizpůsobit potřebám nemocnic,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Pavilon s tělocvičnami těsně sousedí s areálem Fakultní nemocnice Brno a lze zajistit oddělený vstup do prostor tělocvičen a ostatních prostor kampusu. Celkem jde o více něž 1500 metrů čtverečních tělocvičen včetně zázemí šaten a sociálního zařízení.

Projekt včetně umístění záložní nemocnice mají však představitelé města připravený už od jara. Proto nabídku univerzity nevyužili a nevyužijí ani v případě, že bude nutné nemocnici rozšířit. „Inspirovali jsme se Vídní, odkud jsme získali podklady, jak připravují jejich záložní nemocnici. Máme plán, jak postupovat, pokud budou potřeba další lůžka. Určité úseky by šly spojit s dalším rozvinutým křídlem. Fungování bychom dokázali velice rychle překlopit do další haly. Je to logisticky i organizačně lepší,“ vylíčil radní pro dopravu a člen představenstva Výstaviště Brno Petr Kratochvíl.