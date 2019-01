Na lanovou dráhu ve skicentru Buková hora na Orlickoústecku spadl ve čtvrtek kolem 12:45 strom. Na lanovce uvízli lyžaři, podle informací České televize by neměl být nikdo zraněný. Chystá se jejich evakuace.

Skiareál Buková hora. Ilustrační foto | Foto: Deník

Středisko je aktuálně mimo provoz. "Uvízlí lyžaři na lanovce budou evakuováni do bezpečí," uvedla orlickoústecká policejní mluvčí Lenka Vilímková.

Na lanovce zůstaly uvězněny asi dvě stovky lyžařů. Podle mluvčího Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleše Malého nemají záchranáři prozatím hlášené žádné zraněné.

"Obsluha lanovky odřezala strom a pokusila se lano nahodit zpět, aby mohla v nouzovém provozu svést lidi do bezpečí. To se ale nepodařilo. Zahájena byla evakuace všech osob z lanovky. Na pomoc je povolán i vrtulník, který letí z Prahy. Hasiči se rozdělí na jednotlivé úseky a pomocí evakuačního trojúhelníku postupně budou z lanovky slaňovat všechny osoby do bezpečí," upřesnila tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Vendula Horáková. Na místě zasahují hasiči z Pardubického i sousedního Olomouckého kraje.

Bližší podrobnosti nemohl sdělit ani provozovatel skiareálu Petr Toman.