„Jsme na severu Thajska, kousek od hranic s Laosem. Přijeli jsme asi před týdnem, hranice se začaly uzavírat a Thajsko se jevilo jako nejlepší místo, kde to přečkat,“ popsal cestovatel Jakub Švajda.

Pracují zde na farmě. Navrhují například rozmístění toho, co kde bude a co by se zde dalo pěstovat. Zároveň se však s manželkou Eliškou starají o již vybudované části farmy, takže třeba sekají trávu, staví co je třeba, dělají nové záhony, nebo zalévají limetkový sad.

„Pro nás to až tak těžké není, když to srovnám s ostatními cestovateli, máme asi jednu z nejlepších situací, jsme v maličkém městě, ve kterém nikdo není, farma je sama o sobě dost izolovaná, můžeme bez problémů ven, neřešíme virus, protože farma je obrovská. Je zde restaurace, kde nám každý den vaří oběd, jsme v klidu,“ vysvětlil Jakub.

Tíha situace se mladému páru tedy připomene tak až ve chvíli, kdy vyrazí do obchodu na nákup. U dveří totiž bývá hlídač, který všem nakupujícím přeměřuje teplotu a podle výsledku je vpouští dovnitř. K dispozici bývá také nádoba s dezinfekcí a dezinfikují se i nákupní košíky. „Lidé jsou tady ukáznění, a když jim vláda něco nakáže, tak to dělají. Ve finále, když se podíváme třeba na Tchaj-wan, tak kombinace toho, že lidé poslouchají vládu, která ví co dělá, tak to dokáže zastavit šíření viru. Tady to nepostupovalo, protože 100% lidí nosilo roušky a vláda jim je poskytla,“ poznamenal Jakub s tím, že lidé z asijských zemí jsou navíc roušky zvyklí nosit jen tak sami od sebe.

Na internetu se pak manželé baví vtipy, které o nemoci kolují. Podle Jakuba jsou Češi v tom, jak si umí z věcí dělat legraci, dokonalí. V kontaktu jsou samozřejmě také s rodinou, negativní informace a zprávy z domoviny o viru si ale snaží nepouštět k tělu.