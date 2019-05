/FOTOGALERIE/ Zlomky pozdně gotických kachlů s různými motivy, kdy jeden z nich se podařilo identifikovat jako archanděla Michaela zabíjejícího draka, nalezli archeologové při výzkumu na zřícenině hradu Cornštejn na Znojemsku.

„Během loňské etapy výzkumu se nám podařilo odkrýt přístupové, do pravého úhlu lomené schodiště, vedoucí do sklepní cisterny. První část je tesaná přímo do skalního podloží, kdežto druhá je zděná z velkých plochých kamenů," sdělil archeolog Jihomoravského muzea ve Znojmě David Rožnovský s tím, že obě části schodiště jsou od sebe odděleny prostornou podestou.