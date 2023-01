Horká telefonní linka je jedním z několika řešení, o němž úředníci od poslední tragické události uvažují. „Je to jedna z možností. Na mostě by byla budka s telefonní linkou na psychologa. S ním by si mohl člověk promluvit. Nápad vyplynul z průzkumu, který jsme si k tomuto problému udělali,“ prozradil Deníku starosta města Alexandros Kaminaras.

Psycholog by ale musel být na telefonu prakticky 24 hodin. Navíc je psychologů nedostatek. Sehnat například dětského psychologa je pro mnoho lidí prakticky nemožné. Často za ním musejí dojíždět desítky i stovky kilometrů daleko. „Zatím jde o předběžný nápad, který bychom ještě museli řešit s Ministerstvem dopravy. Chtěli bychom ale nějak pomoci,“ podotkl Kaminaras.

Už dříve řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl, že vzhledem k tomu, že je v celé republice asi pět tisíc mostů a s přihlédnutím k lidské vynalézavosti, je zamezení podobných tragédií nadlidský úkol.

Jak by taková telefonní linka fungovala? Podle starosty by na její existenci musely mimo jiné upozorňovat informativní cedule, popřípadě informativní kampaň. „Po vytočení příslušného čísla by se ozval nasmlouvaný psycholog, který by se snažil od dotyčného zjistit, jak mu může pomoci a pokusit se ho od skoku odradit tím, že mu pomůže najít řešení jeho složité situace,“ popsal starosta Meziříčí.

Současně by o telefonátu byla co nejdřív informována policie i další záchranné složky. Problémy by ale mohli způsobit lidé, kteří by se rozhodli linku zneužít, podobně jako to dělají na tísňových linkách. „Čas od času se to děje, ale přesné statistiky nevedeme,“ uvedl mluvčí záchranky na Vysočině Petr Janáček.

Hledání jiných řešení

Bývalý policejní vyjednavač Petr Gruber, který byl zhruba u čtyřiceti případů vyjednávání, včetně zásahu ve žďárské škole, kterou přepadla schizofrenička Barbora Orlová, se domnívá, že telefonní linka na psychologa nikoho moc od skoku neodradí. „Od toho jsou tu různé krizové linky, které podobné problémy řeší. Nemyslím si, že telefon na mostě je řešení, protože když už člověk jde na most s úmyslem skočit, myslí úplně na něco jiného, než že by si měl předtím ještě zavolat. Takovým lidem se v hlavách honí úplně jiné věci. Na druhou stranu je dobře, že se nějaké řešení hledá,“ řekl Deníku Gruber.

Ten se kloní spíše k technickému řešení, které by zabránilo dotyčnému z mostu skočit. Naráží tím na téma bezpečnostních sítí či dalších prvků, které jsou například na Nuselském mostě v Praze, ty není úplně snadné překonat. „Tuto variantu jsme také zvažovali, ale podle našeho průzkumu by to bylo příliš nákladné a problémy by byly i s údržbou takového zařízení,“ podotkl starosta.

„Ono je otázkou, co je drahé ve srovnání s lidským životem. Rozhodně by to bylo lepší i kvůli bezpečnosti lidí a provozu pod mostem. Myslím, že cenu lidského života nikdo nezná. Myslím si, že se taková investice rozhodně vyplatí,“ míní Gruber.

Most ve Velkém Meziříčí je nejvyšším v dálniční síti v republice. Nachází se ve výšce šestasedmdesát metrů nade dnem údolí řeky Oslavy. Je poměrně častým cílem sebevrahů. Od jeho zprovoznění v roce 1978 tam skokem ukončilo svůj život kolem čtyř desítek lidí.