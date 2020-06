Jednou z nich je také Františkov nad Ploučnicí, který donedávna zaměstnával prostřednictvím veřejně prospěšných prací dva lidi. Nyní ale v obci nikdo takový není a nejméně do jara příštího roku nejspíše ani nebude.

„Stalo se nám to poprvé snad za třináct let. Stát totiž změnil podmínky pro umístění na VPP, kdy je potřeba, aby uchazeč neměl žádné vzdělání. A takový mezi nezaměstnanými ve Františkově nikdo není,“ vysvětlil příčiny potíží františkovský starosta Libor Bzura s tím, že šanci uspět nemá ani uchazeč, který má například jen dvouletý učňák. Ve vesnici je přitom okolo deseti lidí bez práce, kteří by na VPP mohli nastoupit. Podobná situace je také v sousedních Dolních Habarticích.

Nepříjemná situace přišla v nejméně vhodnou chvíli. Obce přicházejí kvůli koronavirové krizi o velké peníze. Teplé a vlhké počasí navíc nahrává růstu vegetace. Františkovský starosta proto poprosil v obecní facebookové skupině o pomoc dobrovolníky. Jejich pomoc obec potřebuje především při sekání trávy. Do toho se pustil sám starosta i s dalšími zastupiteli.

„Tráva roste jak o život a při práci se to zvládnout nedá. Dnes jsem alespoň posekal park na začátku obce a Terezínské údolí. Bohužel z důvodu výpadku financí z rozpočtu na základě rozhodnutí Vlády ČR vám nemohu nabídnout žádné finanční prostředky. Benzín, olej není problém, ale chybí ty ruce,“ napsal Bzura na sociální sítě. Během několika hodin se mu přihlásilo několik dobrovolníků ochotných pomoci vlastní vesnici.

Negativní dopad

O drtivou většinu lidí na veřejně prospěšných pracích přišla také Krásná Lípa. „Mívali jsme jich kolem 40, nyní máme tři. Další čtyři lidi se nám podařilo zaměstnat z jiných projektů,“ popsal současnou situaci starosta Lípy Jan Kolář. Radnice tak musí zaměstnat lidi na údržbu města ve svých technických službách. Práci díky tomu má osm dělníků, které ale musí Krásná Lípa platit ze svého rozpočtu, ročně ji to vyjde na více než dva miliony korun. V dobách nejvyšších stavů pracovníků na VPP přitom radnice dostávala na jejich výplaty až pět milionů korun ročně.

Podle Koláře má drastické omezení podpory VPP ze strany státu negativní dopad nejen na obecní rozpočty. Úřady práce začaly snižovat podporu VPP v době hospodářského růstu, kdy počet volných míst převýšil počet uchazečů o práci. Vycházely při tom z celostátních údajů. Situace ve strukturálně postižených regionech, mezi které patří i Děčínsko, je ale zcela odlišná. Je zde výrazně vyšší nezaměstnanost, lidé mají nižší vzdělání a v evidenci úřadů práce jsou déle. „Úplně se tak rozbila struktura zaměstnávání lidí se složitým uplatněním na trhu práce. Jako obce jsme je navíc měli pod kontrolou a mohli jsme ovlivnit i jejich chování. A především si budovali pracovní návyky,“ poznamenal Kolář.