Merkurovu kašnu, o níž dříve vedení města uvažovalo, na Dominikánské náměstí nepřesunou. „Zvažovali jsme její přemístění z Biskupského dvora, kde se v současnosti nachází. S ohledem na její technický stav však takový přesun není možný,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Podoba plánovaných prvků bude jasná na konci letošního roku. „Do konce léta necháme výtvarníky a architekty tvořit a poté vybereme vítěze. Naší ambicí je, aby spolu prvky komunikovaly a utvářely nějaký příběh,“ popsal radní pro kulturu Marek Fišer. Záměr vítá i starosta Brna-středu Vojtěch Mencl. „Bylo by to velice pěkné. Vodních prvků by v centru mělo být co nejvíce. Za každý nový jsme velmi rádi,“ zmínil.

Show, nebo nadčasové umění?



Na původním návrhu podoby Dominikánského náměstí včetně vodního prvku se podílel i architekt Petr Hrůša. „My jsme navrhovali fontánu, na niž by lidé mohli i sahat. Co může na náměstí vzniknout, budu očekávat s obavami. Současný trend se zaměřuje spíš na show, snahu předvést se než na nadčasové umění,“ řekl.

Rekonstrukce Dominikánského náměstí začala loni po Velikonocích, přičemž skončila v listopadu. Přibyly na něm lavičky i deset platanů. Voda byla podle Hrůši na náměstí i původně. „Kdysi v tomto místě byla studna, ale tu asi nemá smysl obnovovat,“ dodal architekt.