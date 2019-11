Na kole, na zdi, na tanečním parketu nebo uvnitř nafukovací bubliny se octnou návštěvníci festivalu Life. Osmnáctý ročník sportovního a zábavního festivalu otevře brány areálu v pátek dopoledne. Minulý rok akci navštívilo přes padesát tisíc lidí. Současně se na výstavišti koná také festival Caravaning, který je největší akcí svého druhu u nás.

Po sedmi letech se na veletrh Life vrací silniční, horská, závodní i dětská kola. Výjimkou nebudou ani ta poháněná elektřinou. „Zaměříme se na mobilitu elektrokol, protože se jedná o nejrychleji rostoucí druh kol prodávaných nejen na našem trhu. Lidé uvidí také nejdražší horské elektrokolo, které bude k vidění jen v pátek a sobotu,“ uvedla ředitelka festivalu Life Lucie Vymazalová.

Festival Life



akci slavnostně zahájí v pátečních 11 hodin dopoledne, potrvá do neděle, lístky jsou ke koupi na stránkách www.festivallife.cz



na výstavišti se lidé potkají s Ondřejem Sokolem, Lucií Borhyovou, Jakubem Kohákem a s youtubery Fatty Pillowem nebo Aničkou Šulc



festival nabídne i sledování mistrovství v počítačových hrách v sekci Game Hall



lidé si vyzkouší několik netradičních sportů, jako je třeba headis, který připomíná stolní tenis hraný hlavou



o zážitek nepřijdou ani milovníci adrenalinu, můžou přihlížet biketrialu nebo mistrovství v parkouru



na brněnském výstavišti lidé od čtvrtka najdou také festival Caravaning, který je největší přehlídkou obytných vozů a příslušenství u nás

Jestli se celebritám podaří přimět k tanci více lidí se ukáže v sobotu od půl třetí odpoledne. Letos se k Ondřeji Sokolovi na parketu přidá televizní moderátorka Lucie Borhyová. Loni se do skupinové choreografie podařilo zapojit 2135 návštěvníků. „Můj syn Adam si akci také oblíbil, každoročně účast bereme jako naši pánskou jízdu,“ uvedl herec a ambasador festivalu Sokol.

Kromě tanečního rekordu je festival Life zaměřený i na další druhy tance. Na více než sedmdesáti lekcích se taneční nadšenci naučí kroky od profesionálů. Kapacita workshopů se rychle naplnila.

„Proto ty nejžádanější přesueme do větších prostor. Z původních šedesáti míst jsme tím navýšili kapacitu na sto dvacet,“ informovala ředitelka festivalu Vymazalová. Místa přibyla třeba na lekci v zahraničí uznávaného českého tanečníka house dance Sancheze.

Zkusit si rugby, headis podobný stolnímu tenisu nebo veslařský trenažér mohou od pátku dospělí i děti v pavilonu Z, uvnitř kterého najdou zónu určenou rodinám. Sporty rád zkouší třeba brokový střelec brněnské Komety Jakub Tomeček z Vnorov na Hodonínsku.

„Na veletrh chodím pravidelně několik let. Vždycky zajdu na stánek kryoterapie a kromě toho se snažím vyzkoušet, co se dá. Pokud tam zrovna není velká fronta,“ podělil se čerstvý mistr Evropy v dsiciplíně skeet, který zajistil České republice postupové místo na olympijské hry do Tokia v příštím roce.