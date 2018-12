Kolem Havlíčkova Brodu se údajně pohybuje vlk. Nevylučují to ani ochránci přírody. Na Havlíčkobrodsku se totiž vlk objevil už dvakrát.

„Výskyt vlka byl na Havlíčkobrodsku prokázán v nedávné době dvakrát. Jednoho vlka srazilo v březnu 2017 auto na dálnici D1 u obce Skorkov. Vlk je nyní vystavený jako exponát v Muzeu Vysočiny v Jihlavě. Druhý vlk byl o rok dříve zaznamenán fotopastí u obce Štoky a Zvonějov. I toto zvíře podle neověřených zpráv přejelo auto na silnici mezi obcemi Štoky a Zvonějov,“ informoval Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Vlka v okolí Havlíčkova Brodu údajně spatřila minulý týden ve čtvrtek paní Marie z Havlíčkova Brodu. (Celé jméno zveřejnit nechce, protože se obává, že by se jí známí a kolegové smáli, ale redakce její celé jméno zná). K setkání s vlkem mělo dojít mezi čtvrtou a pátou odpoledne nedaleko u lesa nedaleko místa, kterému říkají místní Selská jizba.

Byl to vlk nebo pes?

„Byla jsem v těch místech venčit psa. Bylo už šero. Ale najednou jsem si všimla, že nás z okraje lesa pozoruje nějaké divné zvíře. Oči mu svítily jak baterky a dívalo se přímo na nás. Mě napadlo, vždyť on to je snad vlk,“ vzpomíná paní Marie. Jak dodává, zvláštní bylo i chování jejího psa. „Je to štěně labradora, se psy nemá problém, s každým si chce hrát. Ale na to zvíře vrčel, štěkal a viditelně z něho měl strach. Ještě doma v noci se bál, ze spaní vrčel a štěkal,“ říká paní Marie. Zvíře ji i jejího psa chvíli pozorovalo a pak zmizelo do křoví, bylo prý slyšet jen dupání a funění. Paní Marie je přesvědčená, že to, co v šeru na kraji lesa viděla, nebyl pes, ale skutečně vlk.

Paní Marie asi není jediná, kdo si myslí,že potkal skutečného vlka. Podle Václava Hlaváče se objevilo několik zpráv o pozorování vlka na Havlíčkobrodsku. „Většinu zpráv jsme se snažili ověřit, ale žádný věrohodný údaj, podložený třeba fotkou nebo nálezem trusu a podobně se získat nepodařilo. V některých případech šlo evidentně o záměnu se psem. Výskyt vlků zde tedy vyloučený není, ale z letošního roku zatím žádnou ověřenou zprávu nemáme,“ říká Václav Hlaváč. Portál Nature.cz nedávno zveřejnil mapu výskytu vlka v Česku. Nejvíc vlků je například na hranici s Polskem a Německem, ovšem je tu i Vysočina, kde na Havlíčkobrodsku jsou záznamy hned dva.

Chovatele vlků kontrolují veterináři

O výskytu vlků v Česku informují média v poslední době často. Dokonce spekulují o tom, že šelmy spatřené v přírodě nemusí být jen divocí vlci, ale může jít o utečence z domácích chovů, kteří prchli ze zajetí, nebo je majitel do přírody vypustil, když zjistil, že na jejich chov nestačí. Na internetovém portálu Vlčí svět skutečně diskutují mezi sebou lidé, kteří by si vlka přáli mít doma s těmi, kteří už šelmu doma mají.

Na Vysočině, ale takoví oficiální chovatelé vlků nejsou, aspoň podle veterinářů.

„Kolega z Vysočiny mi sdělil, že o volně žijících vlcích na Vysočině nevíme a rovněž neevidujeme ani žádný chov vlků,“ říká Petr Vorlíček mluvčí Státní veterinární správy. Jak vysvětluje, pokud by někdo chtěl vlka chovat, tak to spadá do kategorie zvířat vyžadujících zvláštní péči a pro ně platí, že chov musí být schválený krajskou veterinární správou (KVS). Chovatel má povinnost uvést případné změny v chovu, musel by také nahlásit případný unik či útěk zvířete. „Chovy zvířat vyžadujících zvláštní péči jsou pravidelně minimálně jednou za rok kontrolovány ze strany Krajské veterinární správy,“ upřesňuje Vorlíček.

Vlků v Česku přibývá

Podle ochranářů v Česku žije šest až sedm vlčích smeček. Zajímavé prý není ani tak to, že se u nás vlci vyskytují, ale rychlost, s jakou se šíří. Samice může mít každý rok několik štěňat, zhruba od dvou do osmi. Mladí vlci zůstávají s rodiči dva roky. Pak odcházejí od rodiny a hledají vlastní teritorium. Podle ekologů za pět až deset let se budeme moci s vlky setkat prakticky na celém území České republiky, kdekoli jsou pro ně vhodné podmínky.