„Lidé ze zatopených domů nocovali u příbuzných,“ upřesnila policejní mluvčí Dana Čírtková. Při příjezdu na místo v pondělí 12. července ráno potkáváme u rybníka jednoho z místních. Na otázku zda byl vodou také postižen, odpovídá: „Zavolám vám radši naše mladý.“ Tereze Petrů s manželem se voda v domku za silnicí naštěstí vyhnula. „Nateklo nám jen do chodby, na záchod a do sklepa. Vody jsme měli po kolena, ale horší to naštěstí nebylo,“ oddechne si paní Tereza.

Hůř na tom jsou obyvatelé rodinných domků pod hrází. Ještě teď je vidět, kudy se sem od rybníka valila voda. „Hasiči nás evakuovali kolem desáté večer. Přišli s tím, voda v rybníce stoupá a dokonce by mohla prasknout hráz. V takové situaci vás napadne ledacos . Naštěstí se nic takového nestalo. Zalilo nám to jen zahradu a sklep. Samozřejmě nějaké škody máme. Ještě jsem to nepočítal. Naštěstí si dokážu poradit sám a opravím co se dá,“ říká s úsměvem Petr Honsárek, mladík v bundě s kapucí, zatím co se mu na dvorku hromadí promáčené krabice.

Těžké chvíle zažila i kadeřnice Alice Vacková. „Po té hrozné noci jsem úplně vyčerpaná. Sklep jsme měli pod vodou. Nateklo do chodby. Vynosila jsem z kadeřnictví co se dalo,“ popisuje svoje noční zážitky a přitom z balkonu obhlíží stopy po velké vodě na zahradě.

Její soused Jan Friml vypráví, jak večer přišli hasiči upozornit obyvatele ohrožených domků co se děje. „Hasiči byli prostě úžasní, pomáhali nám. I naše paní starostka byla skvělá. Hned ráno přišla, ptala se, co potřebujeme. Všichni, kteří kolem té vody běhali, udělali maximum,“ zdůrazňuje pan Jan.

Meteorologové hlásí další deště

Starostkou obce je Andrea Culková. Mobilní telefon vyzváněl, ale nezvedla ho. Obhlédnout škody po velké vodě přišel na hráz Jaroslav Beneš, hospodář zdejších rybářů, kteří mají rybník v nájmu. Ten nám také popisuje, co se vlastně stalo. „Kolem osmé v neděli večer začalo hustě pršet. Pak přišla velká voda a rybník se vylil z hráze. Já myslím, že problém udělal potok, co teče do rybníka. Přinesl hromady trávy a další nepořádek, který se uchytil na roštech. Ucpal je a voda nemohla odtékat. Celou noc jsme kolem toho lítali a čistili rošty,“ vysvětluje rybář, zatím co obchází hráz.

Po celý týden hlásí meteorologové horka a deště. Rybáři z Nové Vsi jsou ale na takovou situaci připravení. Jak zdůrazňuje Beneš, rošty okamžitě odstraní, aby k další záplavě nedošlo. Co ale dělá rybářům starosti jsou díry v hrázi nad rodinnými domky. „To musíme rychle opravit po domluvě s obcí,“ dodává Beneš.

Na Vysočině v neděli a v noci na pondělí hustě pršelo. Místy napadlo až 40 mm srážek. Na Havlíčkobrodsku měli hasiči v souvislosti s deštěm od neděle večer přes 20 výjezdů. V Dolní Krupé uvolňovali odtok potoka, v Olešnici kontrolovali okolí rozvodněného potoka. Odčerpávat vodu museli v obci Lučice, Jakubovice nebo Nový Dvůr. Vydatné deště zasáhly Vysočinu i minulý týden, v pátek bylo kvůli rozvodněným řekám a potokům evakuováno několik táborů.