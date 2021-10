Záhadnou obhlídku doplňuje vyprávění psovoda Zdeňka Reichenauera. Mohutný černý pes kráčí neustále těsně po jeho boku. „Někteří kolegové prý v zadní části hřbitova vídají siluetu dvanáctileté dívky, která měla zemřít násilnou smrtí a pochovali ji právě tady,“ vypráví Reichenauer.

Do pravidelných kontrol se v období Památky zesnulých zapojí dvě stovky brněnských strážníků. Kromě nočních prohlídek budou na místě hlídkovat také přes den, především aby zamezili případným krádežím věnců, ničení náhrobků nebo vykrádání aut. „Jednou se dokonce stalo, že na hřbitově zůstala zamčená asi osmdesátiletá stařenka. Kdyby se nám ji tehdy nepovedlo najít včas, nejspíš by umrzla,“ vzpomíná Reichenauer, jenž u strážníků slouží už dvacet let.

Ojedinělé případy

Strážníci se zaměří nejen na ústřední hřbitov, ale i na pietní místa v Židenicích, Líšni, Slatině, Tuřanech nebo Komíně. „V posledních letech byla situace v dušičkovém období poměrně klidná, mimo tuto sezónu jsme museli řešit pouze ojedinělé vykrádání náhrobků nebo dokonce uren,“ líčí psovod Zdeněk Reichenauer.

V případě husté dopravy plánují navádění řidičů na volná parkovací místa. „Velmi ale doporučujeme využít hromadnou dopravu, návštěvníci tak mohou ušetřit mnoho času, který by jinak strávili v kolonách,“ podotýká vedoucí odboru pořádkových útvarů Pavel Čermák.