„V současné době si vůbec nemůžeme dovolit pronajímat zájemcům hrobová místa v předstihu. Máme plno. Řešíme jen akutní případy,“ potvrdila hřbitovní matrikářka Renata Babčanová z Pohořelic na Brněnsku. Zhruba pětitisícové město vlastní hřbitov se zhruba šesti sty místy. Vedení radnice má už plány na jeho rozšíření.

Podle místostarosty Josefa Svobody je nedostatek míst časovanou bombou. „Je to problém, který musíme už řešit. Máme k dispozici pozemek hned vedle stávajícího hřbitova. Tam plánujeme vybudovat další hřbitov, který by navazoval na ten stávající,“ uvedl místostarosta.

Podle něj by tím tak dostalo šanci k získání hrobového místa dalších zhruba čtyři sta zájemců. Vybudovat nový hřbitov je ale podle něj nákladné a časově náročné. „Musíme počítat s tím, že chvíli to potrvá, letos se nám to určitě nepodaří,“ upozornil.

Pořadníky na hrobová místa

Těžko hledají místa také ve Vranovicích na pomezí Břeclavska a Brněnska. „Když se uvolní jeden hrob je hned obsazený, lidé na ně čekají. Snažíme se vyjít vstříc, ale je přitom třeba zvažovat naléhavost případu, přistupovat citlivě ke konkrétním žadatelům,“ má zkušenost dnes už bývalá matrikářka Zuzana Škamradová.

Své o tom ví i Petr Procházka, který v obci bydlí. Když jeho blízký náhle zemřel potřebovala jeho rodina situaci řešit rychle. Žádný hrob volný nebyl. „Našlo se nevyužité místo u zdi hřbitova, roste tam tráva a stromy. Měli jsme štěstí,“ říká. Naopak na to, až se uvolní nějaký pronájem, čeká rodina Marie Fiemové. „Hrobové místo jsme nedostali, není. Jsme v pořadníku, musí se prý probrat staré hroby, zda je možné je použít,“ uvedla.

Vedení obce už pracuje na rozšíření hřbitova. „Odborníci dávají do kupy projekt, díky němuž vznikne zhruba dvacet pět nových míst. K dispozici budou i takzvaná vsypová místa,“ potvrdil starosta Jan Helikar.

Lpění na tradicích

Potíže s nedostatkem hrobových míst mají především tam, kde lidé lpí na tradicích a dávají přednost před zpopelněním. Jako je tomu například v čtyřstovkové Blatničce na Hodonínsku.

„Je to vesnická tradice. Lidé u nás si nedovedou ani představit, že by to mohlo být jinak. Za posledních deset let jsme tu měli jen dvě nebo tři zpopelnění,“ uvedl tamní starosta Antonín Minařík. Velkou roli přitom podle něj sehrává i náboženství. Tady pohřbívají i vlažní věřící,“ zakončil starosta Minařík.