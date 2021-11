Očkovací centrum ve Varyádě je pro zájemce otevřeno každý den - ve všední dny od 12 do 18, o víkendech od 9 do 13 hodin.

Centrum ve Varyádě už delší dobu funguje jako jedna z možností pro očkování v Karlových Varech, v posledních týdnech navíc i pro neregistrované, jímž je nabízený především jednorázový typ od firmy Janssen. Zájem mají hlavně pendleři.

"Lidé jsou ale ukáznění, k žádným problémům zde nedochází, i když od víkendu zájem o očkování opravdu velmi vzrostl. Fronty se tvoří hlavně kvůli neregistrovaným. Těm vysvětlujeme, že musí chvilku počkat, protože ti registrovaní mají zkrátka přednost," vysvětluje na místě Gabriela Fritsch Píchová, náměstek pro nelékařská povolání karlovarské nemocnice, která se očkování fyzicky zúčastňuje už od jara. Řada z těch neregistrovaných podle ní jsou mladí lidé a také pendleři, kterým se opět zpřísnily podmínky pro překročení hranic do Německa. Výhodná je pro ně proto jednorázová vakcína.

A několik pendlerů zde bylo i ve čtvrtek 18. listopadu. "Dlouho, opravdu dlouho jsem váhal. Jsem ale pendler a navíc chodím několikrát týdně cvičit do fitka. To byl ten důvod, proč jsem se nechal očkovat," prozradil Jakub Snova. Dalším pendlerem je i Světlana Ziková, která o účinnosti očkování přesto stále pochybuje. Dokonce si myslí, že to je jeden velký ekonomický podvod. "Podívejte se, kde jsme. Počet nakažených je rekordní, a to je více než polovina národa naočkovaná. Stejně to nepomáhá. Očkovat jsem se nechtěla, zkrátka tomu nevěřím. Ano, lidé umírají, ale umírají i na jiné nemoci, třeba i na chřipku. Já sama jsem covidem prošla a není to tak hrozné, jak se říká. Pracuji ale v Německu, jsem pendlerka, a pokud nebudu naočkovaná, nebudu smět jezdit do práce," svěřila se.

Pro Aranka Šulcovou, která je zdravotnice, byl hlavním důvodem kontakt se společností. "Chodím cvičit do fitka a pokud nebudu naočkovaná, tak tam moci nebudu. Dlouho jsem sbírala odvahu na očkování jít. Proč? Bála jsem se reakce po vakcíně. Co mě nejvíce vadí, je ovšem selektování veřejnosti. Včera jsme si připomínali výročí od pádu totality, rozdělování společnosti na očkované a neočkované s demokracií příliš společného ale nemá," dodala žena.