První zastávkou ministerského předsedy a šéfů rezortů životního prostředí, zemědělství a dopravy byla v 9 hodin v Heřmaňi na Písecku. Delegace dopoledne navštíví také Cehnice na Strakonicku a Jivno na Českobudějovicku. Členové vlády se budou zajímat i o to, jak postupuje stavba dálnice D3 – u Úsilného, ale také v Netřebicích na Českokrumlovsku.

10:20 Premiér Andrej Babiš navštívil Heřmaň na Písecku



Heřmaň - Hlavním tématem krátké zastávky premiéra Andreje Babiše, kterého doprovázel ministr životního prostředí Richard Brabec, v Heřmani na Písecku byla voda v krajině.



Návštěvu doprovázela starostka obce Jana Matoušková a zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Společně premiérovi i ministrovi ukázali výsledky projektu revitalizace starého koryta řeky Blanice a výstavby rybochodu, který byl realizovaný díky stoprocentní dotaci v letech 2012 až 2014 nedaleko za obcí. Celkové náklady byly tehdy 46,5 milionu korun. Cílem projektu zajistit migrační prostupnost rybám, zlepšit zlepšit hydrologické poměry a zvýšit biodiverzitu v krajině.



Zástupci vlády se zajímali, jak je na tom obec s vodou. To bylo jedním z témat jejich rozhovoru se starostkou obce. "Pitné vody máme dost, loni jsme rozšířili vodojem a vybudovali novou technologii v úpravně vody. Dříve jsme mívali problémy s kvalitou vody, ale teď se hodně zlepšila," uvedla Jana Matoušková.



Dodala, že plánují také opravu rybníků, uskutečnit by ji chtěli letos nebo příští rok. Bude záležet na tom, zda se obci povede získat dotaci. "Trochu jsem lobovala za malé obce, jako je ta naše, aby šlo víc peněz ze státního rozpočtu na víceprocentní dotace pro malé obce, protože třeba padesátiprocentní dotace je pro nás málo. Dofinancování je pro náš rozpočet moc vysoké. Snažíme se využívat osmdesátiprocentní dotace, pokud je to možné," vysvětlila Jana Matoušková.