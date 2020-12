Společnost E.ON podle mluvčí měla ráno 34 poruch na vedení vysokého napětí, což znamenalo téměř 12 tisíc domácností bez dodávek proudu. Týká se to více než 5500 domácností ve Zlínském kraji a přes 4000 míst na jihu Moravy. Přes tisíc míst je bez elektřiny také na Vysočině a přes stovku v Olomouckém kraji. "Na vymezování a odstranění poruch intenzivně pracujeme," uvedla Herodesová.

ČEZ dnes ráno evidoval dvě desítky poruch na vedení vysokého napětí a další poruchy na nízkém napětí. Bez elektřiny bylo zhruba 6000 domácností. Poruchy společnost evidovala v 08:00 především na Chrudimsku, Orlickoústecku, Jesenicku a Havlíčkobrodsku. Poruchové čety jsou podle mluvčí Holingerové v terénu od neděle.

"Nejhorší situace nastala v noci na dnešek, kdy ve čtyři hodiny ráno jsme evidovali tři desítky poruch na vedení vysokého napětí a bez elektřiny bylo na 12 tisíc odběrných míst," uvedla Holingerová.

Silný vítr fouká v Česku od neděle. Podle meteorologů dosáhl nejvyšší náraz rychlosti kolem 145 kilometrů za hodinu na Sněžce, kde opět zastavil zastavil horní úsek kabinové lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Spodní úsek lanovky z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu zůstal v provozu. Mimo provoz byl horní úsek kvůli větru i v sobotu. Meteorologové na dnešek pro hřebeny Krkonoš předpovídají vítr o rychlosti až 110 kilometrů v hodině. Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině, uvedli vlekaři na webu lanovky.

"Předpokládáme, že horní úsek nepojede kvůli silnému větru ještě asi dva dny. Lyžařské areály tak opět musely uzavřít. Netýká se to ale městských systémů a lanovek, které jsou v provozu v létě, takže my, pokud to počasí dovolí, jedeme," řekl dnes ČTK náčelník lanové dráhy Jiří Martinec.

Vítr foukal také v Jeseníkách, Beskydech nebo na Českomoravské vrchovině. Dnes bude vítr pokračovat na severních horách a na Českomoravské vrchovině, místy se může přidat i slabé sněžení. Po vánočním ochlazení leží na horách mezi pěti a 15 centimetry sněhu.

Spadané větve a stromy

Téměř 4200 domácností v Jihomoravském kraji je bez elektrické energie kvůli výpadkům způsobeným silným větrem. Škody jsou ve většině okresů. Vedení poničily spadené větve a stromy. Energetici pracují na opravách, informovala ČTK mluvčí společnosti E.ON Božena Herodesová.

Silný vítr zaměstnával také jihomoravské hasiče. Ráno vyjížděli do Želešic na Brněnsku k požáru spadlého stromu. V noci na řadě míst odstraňovali stromy a větve ze silnic, konkrétně zasahovali v Mašovicích a Žerůtkách na Znojemsku nebo v Louce a Kunčině Vsi na Blanensku.

Na distribučním území E.ON, které zahrnuje také další kraje, momentálně evidují 34 poruch na vedení vysokého napětí, což znamená téměř 12 tisíc domácností bez dodávek elektrické energie. V Jihomoravském kraji jde o 4186 domácností na Blanensku, Brněnsku, Znojemsku, Hodonínsku i Vyškovsku. "Na vymezování a odstranění poruch intenzivně pracujeme," uvedla Herodesová.

Ve Zlínském kraji měli od nedělního večera do pondělních třinácti hodin hlášeno 54 událostí, které souvisely s poryvy silného větru. Většina výjezdů profesionálních i dobrovolných hasičů byla k odstranění větví a stromů přes silniční komunikace.

„V Osíčku na Kroměřížsku silný vítr například převrátil nákladní přívěs dodávky. Ten tak blokoval provoz na silniční komunikaci. Hasiči plachtu z přívěsu odstranili a přívěs postavili zpět na kola, "informoval mluvčí hasičů Roman Žemlička.

Kvůli silnému větru vyjížděli hasiči v Pardubickém kraji od nedělních 13:00 do dnešních 7:00 ke 131 zásahům. Museli hlavně odstraňovat stromy a větve popadané na silnice, na vedení vysokého napětí i na chaty. Na některých místech spadlo třeba i pět či šest stromů najednou, uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Odklízení telefonních sloupů

Kvůli spadlým kmenům je stále uzavřena silnice II/337 v úseku Padrťský Mlýn - Bojanov na Chrudimsku. Podobně brání stromy provozu mezi Vortovou v témže okrese a Herálcem.

Hasiči také odklízeli dva telefonní sloupy spadlé na osobní automobil v Holetíně. V Dolním Újezdu a Chlumu - Hlinsku museli odstranit a provizorně upevnit utržené plechy nebo lepenku ze střech. Na Chrudimsku bylo zásahů nejvíce, celkem 75.

Časně ráno rovněž likvidovali požár seníku v Kamenci u Holic na Pardubicku. Zásah komplikoval silný vítr, na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů, profesionální z Holic a dobrovolní z Holic, Ostřetína a Dolní Rovně.

Vítr také v Pardubickém kraji způsobil deset poruch na vedení vysokého napětí. Podle mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárky Lapáčkové Beránkové bylo přes 3000 domácností bez energie. "Naši technici byli v terénu celou noc a jsou i nyní a poruchy odstraňují a situace se výrazně zlepšila. Poruchové čety pracují na obnovení dodávek elektřiny, předpokládáme obnovení dodávek ještě během dneška," uvedla Lapáčková Beránková.

Kvůli silnému větru zaznamenali profesionální hasiči v Olomouckém kraji na pět desítek výjezdů. Na Jesenicku jich bylo dvanáct. „Řešili jsme hlavně popadané stromy na komunikace a dráty elektrického vedení. Zasahovali jsme především na Zlatohorsku. V Šumperku jsme v noci sundávali billboard hrozící pádem. Brzy ráno jsme odstraňovali stromy přes železniční trať v Žulové, Tomíkovicích a Horní Lipové,“ informovala mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.

Na Vysočině byly v noci na dnešek kvůli popadaným stromům zavřené některé silnice, neprůjezdné úseky byly podle policie dnes ráno stále i na trase II/353 mezi Žďárem nad Sázavou a Jihlavou. Na vedení vysokého napětí firmy ČEZ v kraji bylo pět poruch, nejvíc na Havlíčkobrodsku, kde bylo bez elektřiny asi 1000 domácností. ČTK to řekla mluvčí firmy ČEZ Šárka Lapáčková Beránková. V distribučním území firmy E.ON na Vysočině se výpadky dnes ráno týkaly 1260 domácností.

"Poruchové čety pracují na obnovení dodávek elektřiny, předpokládáme obnovení dodávek ještě dnes," uvedla mluvčí firmy ČEZ. Firma E.ON na Vysočině eviduje poruchy na elektrickém vedení v okresech Jihlava, Třebíč i Žďár nad Sázavou. Uvedla to její mluvčí Božena Herodesová v 09:30.

Výstraha meteorologů před silným větrem platí od nedělního odpoledne do dnešních 20:00, týká se hlavně Havlíčkobrodska a Žďárska. Přes den bude na Vysočině zataženo, může ojediněle i slabě sněžit. Večer bude na většině území pršet, srážky mohou být i sněhové nebo smíšené. Odpolední teploty budou nejvýše tři stupně nad nulou. Vítr může mít v nárazech rychlost 70 až 90 kilometrů v hodině, slábnout bude později večer.