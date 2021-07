Během pátečního odpoledne vyrazí na Moravu 34 hasičů z našeho kraje i s technikou. "Ve výbavě hasičů je zejména nový kontejner pro vyprošťování a stabilizaci objektů a kontejner pro stabilizaci a nouzové zastřešení," řekla ve 14 hodin mluvčí hasičů Vendula Horáková. S posádkou bude mimo jiné vyslán hasičský jeřáb.

Už před půlnocí odjely na Moravu více než tři desítky policistů z pardubické krajské pořádkové jednotky. "Na místo jsme vyslali i kolegy z oddělení technické ochrany a vozidlo s termovizí. Další posily vyrazí během pátku," uvedla krajská policejní mluvčí Markéta Janovská.

Policisté z Pardubického kraje pomáhají v obcích Hrušky, Lužice, Mikulčice a Moravská Nová Ves. Jejich primární úkol je zabezpečit svěřenou oblast nejen před rabováním, ale i varovat obyvatele o nebezpečnosti vstupu do zničených objektů. Když policisté přijeli do postižené oblasti, zůstali jako opaření, slovy prý nedokáží vyjádřit své pocity. Zažili nejedny povodně, zažili výbuch v chemičce v Semtíně, ale dle jejich slov je tohle zdaleka nejhorší. "Už v noci, když jsme přijeli, byla to katastrofa. Ale s příchodem světla cítíme všudepřítomnou bezmoc a zoufalství. Jedním slovem? Hirošima," poslali zprávu na krajské velitelství.

S pomocí lidem postiženým tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku se nabízejí i řadoví obyvatelé východních Čech. Během noci se domlouvali na speciálně vytvořených skupinách na sociálních sítích. V pátek ráno byli připraveni vyjet, cestou do aut nabírali další pomocníky, s nimiž se spojili na Facebooku. "Jsem od Pardubic, disponuju motorovkou a velikou ochotou. Rád fyzicky pomohu," nabídl se například Michal Šolta.

Zástupci Jihomoravského kraje ale prosí občany, aby se příliš neukvapili a vyčkali.



Spustili krizovou linku s číslem 800 129 921, na kterou mohou lidé volat své nabídky pomoci obcím zasaženým tornádem. Fungovat bude nonstop i o nadcházejícím víkendu.



"NEJEZDĚTE prosím do zasažených oblastí Je to moc nebezpečné. Řadu zničených domů čeká demolice, nejdříve je musí prohlédnout statici a IZS. Vydržte, vaši pomoc budeme ještě potřebovat," poprosili zástupci Jihomoravského kraje na Twitteru.

"Pardubice, terénní vozidlo, dva zdravotníci. Řidičské průkazy B,C," přidal do diskuze svou nabídku na pomoc Jakub Fater.

Lidé nabízejí i materiální pomoc, mohou poskytnout oblečení, hygienické potřeby, deky nebo například jídlo. "Pardubice, můžu zaslat krabice s oblečením na děti od miminek po větší děti," ozvala se Adéla Misařová.

"Sbalím partu kamarádů na odklízení následků, hygienické potřeby, oblečení a deky, jídlo automaticky s sebou. Pardubice. jen prosím napište. Odklízeli jsme už povodňový běs jednou, rádi pomůžeme znovu. Nespěcháme, prostě až budeme potřební, jedeme hned. Bůh s vámi a držte se!" vzkázala na jižní Moravu Alexandra Tušlová.

"Jičínsko, kdo potřebuje pomoct, ozvěte se, co budu schopná pomůžu …Pro Vás na Hodonínsku. Jsem s Vámi," napsala na sociální sítě týkající se tornád Hana Hlaváčková. Další desítky Východočechů přispívají v dobročinných sbírkách.

S pomocí přispěchala i vedení hradeckého a Pardubického kraje

"Z Pardubického kraje byly vyslány tři posádky zdravotnické záchranky, z toho dvě nelékařské a jedna lékařská. Od policie bylo vysláno 31 osob pořádkové jednotky a 3 technici pro střežení evakuovaných obydlí. Hejtmanovi Jihomoravského kraje Janu Grolichovi jsem nabídl pomoc včetně případné okamžité finanční pomoci, pokud bude potřeba. Solidarita je nyní naprosto nezbytná," uvedl o půlnoci pardubický hejtman Martin Netolický. Pardubický kraj navíc pro jih Moravy vyčlenil dva miliony korun. „Po jednání s panem náměstkem Kortyšem a dalšími kolegy jsme se domluvili, že z rezerv kraje uvolníme až dva miliony korun. V tuto chvíli řešíme, jakým způsobem peníze uvolníme. Možností je přímo jednotlivým obcím či kraji jako takovému,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Výzva všem dobrovolníkům a pomáhajícímZdroj: KHKSamostatnou sbírku kraj zakládat nebude, jelikož jich už vzniklo velké množství. "Proto bych rád vyzval naše občany, kteří chtějí pomoci, aby využili již existujících iniciativ, jako je například sbírka Diecézní charity Brno. Farní charita v Litomyšli pak organizuje materiální sbírku a jsem přesvědčen, že těchto dobročinných aktivit bude vznikat ještě více. Všem, kteří se jakkoliv zapojí a pomohou, moc děkuji,“ řekl Netolický.

"Myslíme na všechny obyvatele obcí na jižní Moravě, které dnes zasáhlo tornádo. Je to strašná tragédie…," přidalo se vedení Královéhradeckého kraje.

Také v Královéhradeckém kraji se vzedmula vlna solidarity a lidé spontánně nabízejí svou pomoc. V současnosti probíhají záchranné práce, prostor pro dobrovolníky teprve přijde. Jihomoravský kraj zřídil informační linku 800 129 921, prostřednictvím níž je možné nabízet pomoc postiženým obcím a jejich občanům. Linka bude v nepřetržitém provozu i o nadcházejícím víkendu.V provozu je také informační linka Královéhradeckého kraje 495 817 110.

Výstraha o silných bouřkách se vyplnila, ale oproti jiným krajům jsme "vyvázli" jen s drobnými výjezdy.

Od čtvrteční 18. hodiny do páteční 8. hodiny ranní evidujeme pouze 6 výjezdů spojených s bouřkou. Jednalo se zejména o odstranění spadlých stromů na komunikace. pic.twitter.com/7OBxd0kJ8k — HZS Pardubický kraj (@HZS_Pardubice) June 25, 2021

Pomáhají i radnice

Pomocnou ruku jsou připravena podat i jednotlivá města. Jednotka Městské policie Pardubice je na značkách a v případě potřeby může okamtiže vyjet, strážníci jsou schopni pomáhat při různých výškových pracích. V pozoru je i jednotka pardubických dobrovolných hasičů. Vedení města je připraveno uvolnit peníze z rezervy rady pro první nákupy věcí nezbytných pro život poničených vesnic.

„Během pátku bude zřízen transparentní účet, na který budou moci pardubické firmy i občané posílat peníze na pomoc při obnově konkrétní vesnice. Odpoledne se sejde rada města k projednání konkrétní pomoci a měli bychom již také znát místo, kam bude pomoc našeho města směřovat,“ dodal primátor. Aktivity města, ale i jeho občanů se budou podle něj rozvíjet v dalších dnech, které teprve ukážou následky této přírodní katastrofy.