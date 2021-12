„Loni nebyl sníh a letos začíná sezona slibně. Jen se podívejte, kolik je sněhu, máme z toho neuvěřitelnou radost. Jen doufám, že vláda areály kvůli covidu opět nezavře. Byla by to škoda. Pobyt na čerstvém vzduchu je přece zdravý,“ uvedl Tomáš Z Chomutova, který na Klínovec vyrazil s partou kamarádů. „Dnes jsme tu jen na den, příští týden bychom sem chtěli jet alespoň na tři dny,“ dodal mladík.

Počasí potěšilo také Janu Adámkovou z Plzně. Nadšená ale nebyla z fronty na vlek. „Štve mě, že musíme docela dlouho čekat. Na druhou stranu je to první den, zahájení sezony, takže jsem s tím tak trochu počítala. Musím ale říci, že se fronta stojí na sluníčku lépe, než kdyby bylo pod mrakem,“ zhodnotila Plzeňanka.

Ski Centra zažívají těžké časy. Sjezdové lyže netáhnou, prodeje razantně klesly

Podle mluvčí Skiareálu Klínovec Hany Hoffmanové byla v sobotu v areálu návštěvnost dobrá. „Na tu jednu sjezdovku, která je dnes v provozu, je to akorát. Momentálně zde lyžuje na 800 lidí,“ řekla Deníku v sobotu odpoledne Hoffmanová.

Mluvčí doplnila, že skiareál už bude v provozu každý den. „Podle sněhových podmínek budeme přidávat další sjezdovky a spouštět další lanovky. V tuto chvíli už mohu potvrdit, že příští víkend spustíme další dvě sjezdovky na severní straně Klínovce a spustíme druhou lanovku,“ informovala s tím, že už fungují také doprovodné služby, jako je lyžařská škola, půjčovna vybavení a gastroprovozy.

Intenzivní zasněžování

Na sjezdovce leželo v sobotu 50 až 70 centimetrů technického a přírodního sněhu. „Zasněžovali jsme intenzivně v rámci celého areálu, jak nám to teploty dovolily,“ poznamenala Hoffmanová

Novinkou letošního roku bude večerní lyžování na sjezdovce Dámská, která je obsluhovaná novou lanovkou s vyhříváním sedadel. „Provoz večerního lyžování zahájíme 25. prosince,“ upřesnila mluvčí.

Češi si na sjezdovkách připlatí. Provozovatelům rostou náklady

Vstup na vleky je letos podmíněný prokázáním tzv. bezinfekčnosti. Lyžaři starší 18 let tedy musejí mít doklad o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech, nebo doklad o dokončeném očkování. Mladiství se mohou prokazovat PCR testy, děti do 12 let se omezení netýká. „V zásadě všichni nastavená pravidla dodržují. Ani pokladní nezaznamenali žádný významný problém,“ uzavřela Hoffmanová.