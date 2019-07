Kličkování mezi auty a chodci se v budoucnu vyhnou brněnští cyklisté. Bezpečně se přepravovat nejen po okrajových částech Brna, ale také ve směru do centra města, kde je provoz nejhustší, jim umožní nové cyklostezky.

Chystané cyklostezky v Brně:

Vídeňská ulice: Snadnější příjezd na kole směrem do centra. Dva a půl metru široká stezka doplní hlavní silnici

Líšeň: Propojení Líšně a Stránské skály. Poslouží turistům, v budoucnu naváže trasa směrem k centru Brna

Bohunice: První cyklostezka v městské části povede podél potoka Leskava

Žebětín: Schválený projekt trasy propojující Žebětín s Bystrcí a oborou Holedná

Dvojice nejnovějších tras zajistí lidem na kolech lepší spojení mezi středem města a okolními městskými částmi. První z tras usnadní cyklistům cestu podél Vídeňské ulice, druhá částečně umožní bezpečnou jízdu směrem ke středu města z Líšně.

„Budování infrastruktury pro cyklistiku není na zastavěných plochách města nic snadného. Podíl lidí využívajících kolo jako dopravní prostředek se ale i nadále snažíme zvyšovat, proto jsem rád, že se nám v těchto dvou lokalitách daří našemu záměru přiblížit,“ uvedl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl. Pro oba projekty vedení města nyní schválilo investiční záměry.

Silnici ve Vídeňské ulici tak v budoucnu doplní dva a půl metru široký cyklopruh. Díky němu se cyklisté vyhnou chodcům, s kterými ve Vídeňské doposud sdíleli prostor na chodníku. „Trasu doplní také zúžení vozovky pod tramvajovým mostem u Renneské třídy, které kolařům usnadní přejezd přes silnici s hustým provozem,“ dodal Kratochvíl.

Druhá cyklostezka dovede cyklisty z Holzovy ulice na Stránskou skálu. „Je to první vlaštovka projektu propojení Líšně s centrem a také zbytkem města,“ svěřil se Kratochvíl. Zbudování obou cyklotras vyjde město na přibližně dvaadvacet milionů korun.

Nové plány se líbí brněnským cyklistům. „Vítáme každou novou trasu i přesto, že nejnebezpečnější oblasti, které jsou v samotném centru města, novinky přímo neřeší. Těší nás ale napojení z okrajových částí Brna,“ uvedl za spolek Brno na kole Michal Šindelář.

První krok pro výstavbu nové trasy pro cyklisty udělali také v Bohunicích. Místní nyní vědí, kudy povede trasa, jejíž podobu připravovalo vedení městské části spolu s brněnskými radními několik let. „Zřízení cyklostezky, která z velké části povede kolem potoka Leskava, je rozplánováno do dvou etap. Trasa povede od ulice Boženy Němcové až k Rajhradské ulici,“ uvedl bohunický místostarosta Milan Hrdlička. Počátku stavby se ale bohuničtí dočkají až za několik let, městská část nejprve musí získat veškeré pozemky, přes které stezka povede.

Zbudování nové trasy pro cyklisty se naopak brání radní v městské části Brno-jih. Vedení města tam plánuje cyklostezku vystavět na nábřeží řeky Svratky, které nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí. „Pokud u řeky vedle prostoru pro chodce vznikne také pruh pro kola, tak to odradí návštěvníky. Proti cyklistům nic nemám, chci ale, aby mohli lidé ke Svratce v klidu chodit na procházky,“ vysvětlil svůj postoj starosta městské části Josef Haluza. O trase, která má podle současných plánů vzniknout v příštích letech, Haluza s brněnskými radními nadále jedná.