Odmaturovala na gymnáziu a rozhodla se pokračovat ve studiu. Devatenáctiletá Jana z Kopřivnice si již brzy vyzkouší život vysokoškoláka, je přijata na Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Přestože se jí nejdelší prázdniny v životě podstatně krátí a začátek semestru číhá za rohem, stále neví, kde bude během studia bydlet.

Sice podala žádost o přidělení koleje, ale z důvodu přeplněné kapacity neuspěla. „Dál jsem to neřešila. Jsem introvert, takže si ani neumím představit život na koleji s chodbami plnými pro mě neznámých lidí,“ přiznala budoucí studentka bohemistiky, anglického překladu a tlumočení.

Nyní shání podnájem, v němž by bydlela se svojí kamarádkou. Na sociálních sítích hlídá všechny skupiny s podobnými nabídkami, ovšem zatím marně. Zájem o privátní bydlení je nejen ze strany studentů obrovský. „Rozhodně to chce hodně trpělivosti,“ povzdechla si Jana.

Přednost mají prváci a cizinci

Nebývalý zájem o ubytování letos zaznamenala také Správa kolejí a menz (SKM) Univerzity Palackého v Olomouci. Studentům nabízí přes 4,5 tisíce lůžek v různých částech města. Přednostní právo mají prváci a cizinci.

V předchozích letech začátkem akademického roku nemohla vyhovět maximálně dvaceti žádostem o přidělení pokoje, což se v dynamickém procesu přihlašování, odhlašování, zabydlování se a rušení ubytování vždy podařilo brzy vyřešit.

Letos je ale poptávka ze strany mladých lidí mnohonásobně vyšší. „Už teď lze říct, že na začátku akademického roku 2019/2020 nebudeme moci vyhovět okolo třem stům žadatelů. To je v podstatě jedna celá kolej. Uvolnit pro ně místa může trvat měsíce, a to vůbec není jisté, že se dostane na všechny,“ přiznal ředitel SKM Josef Suchánek.

Podle něj za to může zdražování privátního bydlení, což třeba loni rapidně zvýšilo zájem o univerzitní koleje ve Zlíně. Žadatelům nejvíce záleží na soukromí a lokalitě. Minimálně nováčci upřednostňují samostatné bydlení v co největší blízkosti své fakulty.

6400 za pokoj v Hejčíně

Dvacetiletá Kateřina Továrková z Jihlavy v hanácké metropoli studovala už loni. Rovněž dala přednost vlastnímu bydlení. S hledáním uspěla do tří týdnů.

„Mám ráda soukromí a jistou volnost. Když jsem navštívila na koleji svoji spolužačku, tak jsem se zděsila. Budova je sice krásná a rekonstruovaná, ale tři postele na devíti metrech čtverečních – z toho jedna palanda – a celkově jedna skříň pro tři holky, to mi přišlo málo,“ svěřila se.

Katka loni bydlela s kamarádkou a kamarádem, před nástupem do druhého ročníku se přestěhovala do bytu 4+kk v Hejčíně. V srpnu tak pro změnu nabízela spolubydlení ona. „Jsme čtyři holky v pokojích po dvou. Do bytu jsme hledaly pátého člověka. Na nabídku se během chvilky ozvalo kolem dvaceti zájemců,“ překvapilo ji.

Zda se ozve muž, žena, popřípadě pár, podnájemnice neřešily. Důležité pro ně je, aby se jejich spolubydlící uměl chovat a udržoval pořádek. Za samostatný pokoj v plně vybaveném bytě s terasou majitel bytu požaduje měsíční nájem ve výši 6 400 korun.

Hledá se byt poblíž školy

Právě výše nájmu patří u studentů k rozhodujícím faktorům při výběru bydlení. Pak také lokalita, v níž se obydlí nachází. Alespoň podle Pavla Ticháčka z Opavy, jehož syn před 15 lety založil realitní kancelář pro studenty. Když nastoupil do zaměstnání, předal svoji 1. Studentskou Realitní otci, který ji provozuje dodnes.

„Poptávka po privátech celorepublikově stoupá. Studenti preferují spíše menší byty a garsonky. Dnes je daleko větší zájem o bydlení poblíž školy – dejme tomu v docházkové vzdálenosti pět minut nebo maximálně dvě zastávky městskou hromadnou dopravou,“ všiml si Ticháček.

Nedostatek volných míst v soukromém sektoru i na kolejích souvisí mimo jiné s rostoucím zájmem o studium na Univerzitě Palackého. Už v prvním čtvrtletí prestižní škola evidovala přes 27 tisíc uchazečů, zhruba o 2 tisíce více než loni. Stoupl i počet přihlášek od zahraničních studentů.

„Co se týká těch opravdu nastupujících ke studiu, letošní čísla ještě nemáme, protože zápisy teprve končí. V loňském roce se nakonec zapsalo přes 7 tisíc studentů,“ informovala mluvčí univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková. Přihlášky k pestré nabídce studijních programů bylo možné podávat do 30. srpna.

Cena za ubytování v Olomouci

Noc na koleji UP v buňkovém systému (Generála Svobody, J.L. Fischera, Bedřicha Václavka, Evžena Rošického, Chválkovice, Neředín)

1 lůžko / 2 lůžka / 3 lůžka : 118 / 95 / 89 korun



Noc na koleji se společným sociálním zařízením (Šmeralova, 17. listopadu)

1 lůžko / 2 lůžka / 3 lůžka / 4 lůžka : 95 / 89 / 81 / 70 korun



Zdroj: Správa kolejí a menz UP



Pronájem bytu 1+1

8 000 – 9 000 korun

Zdroj: Hanácká realitní kancelář