Energetická krize se podepsala na kolejném, které se zvedlo během loňského roku hned třikrát. A nejde o jediné zdražení. Studenti si připlatí i za jídlo. Bez brigád či stipendií by to mnozí nezvládli.

Zatímco v lednu stál pobyt na vysokoškolských kolejích 101 korun za lůžko a za jednu noc, v červenci došlo ke zdražení o 11 korun a v listopadu se cena zastavila na 120 korunách za lůžko za jednu noc. Avizované zdražení začátkem letošního roku se nakonec nekonalo díky zastropovaným cenám energií.

„Ubytovací kapacita je dostačující. Co se týká volných kapacit, jsme na tom lépe než na začátku akademického roku, což odpovídá klasickému scénáři. Někteří studující už studium vzdali nebo nezvládli, případně si našli ubytování jinde nebo si v novém semestru sestavili rozvrh tak, že se jim vyplatí dojíždět, pokud nejsou z velké dálky,“ sdělila ředitelka kolejí a menz Iva Šídová.

Studentům a dalším ubytovaným na blocích A a D však nedávno zkomplikoval život zákaz používání teplé vody, hygienici totiž odhalili bakterii legionellu v potrubí teplé vody. Zhruba 700 až 800 ubytovaných se tak nemohlo sprchovat na svých blocích. „Platíme nejvíc, co jsme kdy platili a dostáváme za to nefunkční výtahy, nefunkční sprchy a nulovou schopnost alespoň základní komunikace. Shrnul bych to tak, že to, co poslední dobou předvádíte, je naprosté ignorantství,“ okomentoval dění na kolejích jeden z ubytovaných.

Zdražuje i jídlo v menze

Zdražování se nevyhnula ani menza, cena jídla se zvyšovala v řádech korun především kvůli rostoucím nákladům. Každé jídlo, ať už se jedná o oběd či večeři, má cenu jinou dle použitých surovin a pohybuje se v rozmezí od 35 do 80 korun za jednu porci pro studenty a zaměstnance. „To je výše dotované ceny, tedy toho, co zaměstnanci a studenti za jídlo v menze zaplatí. Zaměstnancům přispívá zaměstnavatel z 55 %, studentům přispívá stát částkou 17,95 koruny,“ upřesnila Šídová.

„Kvalita jídel bohužel není, co bývala, například dva roky zpátky byly porce přibližně o třetinu levnější a chutnější. Samozřejmě, že ze zdražování radost nemám, ale momentální situace k takovým radikálním krokům vede a já jsem ráda, že máme alespoň dostupnější bydlení než v jiných univerzitních městech v Česku,“ zdůraznila studentka Petra, která si přilepšuje brigádami. „Měsíčně zaplatím za všechny náklady a volnočasové aktivity přibližně 10 tisíc korun. Někdy to je více, někdy méně,“ svěřila se.

Pomáhají stipendia

Vedle brigády mají vysokoškoláci šanci získat stipendia. Kromě ubytovacího stipendia, o jehož výši rozhoduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jsou to prospěchová, sociální, tvůrčí či výzkumná stipendia. Výši prospěchových stipendií si určují samy fakulty a je různorodá. „V tomto akademickém roce zatím vyplatily naše fakulty okolo 40 prospěchových stipendií v rozmezí 400 až 25 tisíc korun. Čili prospěchová stipendia se svojí výší pohybují v řádech stovek až nižších desítek tisíc korun,“ podotkl mluvčí TUL Radek Pirkl.

Navzdory všemu zájem o studium na liberecké univerzitě v posledních letech mírně vzrůstá, jak dokazují počty přihlášek. Napomáhá tomu i změna demografické křivky, začíná přibývat studentů v maturitních ročnících.

„Absolventi všech našich fakult nemají problém se startem své kariéry a s uplatněním na trhu práce. Řada z nich zná svého zaměstnavatele už v průběhu posledního ročníku studia. Nabídku studia a vybavení laboratoří na Technické univerzitě v Liberci průběžně inovujeme podle potřeb praxe, i proto nás uchazeči o studium čím dál častěji vyhledávají,“ dodal prorektor TUL pro vzdělávání Miroslav Žižka.

Zateplí další blok



Samotné koleje prošly největší rekonstrukcí před Mistrovstvím světa v klasickém lyžování v roce 2009. Loni vybudovali v menze na Harcově bezbariérový výtah, v létě průběžně mění povrchy podlah a malují. Probíhá průběžné zateplování a modernizace systému vytápění. „Loni jsme podali žádost o dotaci na zateplení dalšího bloku kolejí, do toho bychom se chtěli v nejbližší době pustit. Jedná se o blok D,“ podotkla s tím, že letos také zavádějí ubytovací systém, který ubytovaným umožní využívat QR kód k zaplacení kolejného. V budoucnu by rádi osadili střechy kolejních bloků solárními panely.