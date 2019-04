Miroslav Pils by volant nevyměnil. Řídit autobus ho baví Z Českých Budějovic do Vimperka se přestěhoval před osmi lety Miroslav Pils. Od té doby řídí autobus a na svém kontě má už půl milionu kilometrů bez nehody. Jak říká, dělá přesně tu práci, kterou chtěl a která ho baví. Za volantem je ale bezmála dvacet let, začínal na trolejbusech, tři roky v Českých Budějovicích řídil také autobus a ve Vimperku pak autobusu věrný zůstal.

Denně odveze zhruba sto padesát až dvě stě cestujících. „Nejraději mám, když cestující usnou,“ směje se. Mladší cestující podle jeho slov někdy doslova ničí autobus.

„V minulosti, přiznávám, jsem byl řidič, který opravdu autobus doslova cídil, všude měl vonné stromečky a podobně. To už nedělám, ale pořádek v něm musí být stále, to jinak nejde,“ vysvětluje.

Svoji práci má rád. „Je to dané samozřejmě i firmou, jsem ve Vimperku spokojený,“ dodal.

Jiří Pán: Na konečnou občas dojede i spící pasažér Osmnáct let řídí autobus Jiří Pán. Ten je ve svých pětašedesáti letech sice už v důchodu, ale k volantu se vrací. Na svém kontě má milion kilometrů. „Nejčastěji jezdím v okolí Vimperka. Za ty roky, co jsem za volantem, mám spoustu zážitků, ale každá profese něco přináší. Řízení autobusu je samozřejmě o zodpovědnosti o cestující,“ poznamenal.

Nejčastěji podle svých slov sbírá po autobuse čepice, které v nich pasažéři zapomenou, a to nejen děti, ale i dospělí. Občas se dokonce v autobuse doslova zapomene i některý cestující. To když usne a zapomene vystoupit. „Kolikrát za ty roky dojel se mnou až na konečnou,“ směje se.

Jako řidič autobusu už v minulosti musel třeba i cestujícího odmítnout, protože byl opilý. „Stalo se mi, že si cestující dokonce v autobuse zapálil cigaretu. Zážitků za ty roky je opravdu hodně,“ dodal Jiří Pán.