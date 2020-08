Na setkání majitelů volně létajících papoušků dorazili chovatelé z celého Česka. S nejpočetnější flotilou patnácti ptáků přijela z Náchodska Papouščí letka.

„Máme tu eklektusy různobarevné, papoušky patagonské, alexandry malé, mníšky, šedé, amazoňana. Někteří jsou na volno a někde létají. V republice bývají tři velké akce: na Rozkoši, u Chomutova a v Šumperku. Letos jsme jenom tady,“ řekl spoluzakladatel Papouščí letky Lukáš Cvejn.

K nejpestřejším exemplářům letošního ročníku patřil ara harlekýn.

„Je křížencem ararauny a ary zelenokřídlé. Je to mazlík,“ řekla Jana Garayová z Teplicka, zatímco její papoušek okusoval jablko a kousky házel na zem.

„Ona to nežere, protože chce jenom ta jadérka. Proč by žrala celé jablko, když může mít kaviár. Pěkná bordelářka je to. Doma ten nepořádek, kuchyňskou linku mám okousanou,“ prozradila na svého opeřence.

Příchozí si mohli opeřence prohlédnout, některé si i pohladit nebo se s nimi vyfotit. Zájemci o snímek mířili ke stánku společnosti Laguna, která provozuje záchrannou stanici pro papoušky. Pózovali zde s kakadu žlutočečelatým Kubou.

Na Krásné si našla cestu řada rodin s dětmi. Návštěvníky lákali nejen exotičtí opeřenci, ale i vidina slunečného dne stráveného u vody.