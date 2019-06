Příchozí se mohli seznámit se znakovým jazykem či si mohli vyzkoušet, jak náročná je chůze s bílou holí v podmínkách simulované slepoty nebo, jak funguje tlakoměr pro nevidomé.

Hned u několika stánků si zájemci prohlédli, ale i vyzkoušeli různé kompenzační pomůcky. Největší zájem ze strany malých i velkých návštěvníků byl o polohovací postel. „Příchozí asi nejvíce zajímá polohovací postel a půjčovna kompenzačních pomůcek. Lidi se také snažíme více seznámit s naší službou domácí hospicová péče Iris,“ prozradila Dominika Dufková z Oblastní charity Pelhřimov.

Oblastní charita v Pelhřimově není zaměřená jen na cílovou skupinu seniorů, ale i na děti. „Ty u nás mohou navštívit tvůrčí dílny, které si pro ně připravili kolegyně z centra pro rodinu Klíč,“ doplnila Dominika Dufková.

Práce se seniory

Na pelhřimovském náměstí se v úterý představila i Hodina H, která neposkytuje klasickou sociální službu, ale jako nezisková organizace pracuje i se seniory. „V Pelhřimově provozujeme Senior point. Dnes si u nás mohou děti, senioři, dospělí a mládež vyzkoušet aktivity, které děláme přímo se seniory v Hodině H, a to je trénování paměti. Také tu nabízíme jednu olympijskou disciplínu, protože jsme letos dělali druhý ročník seniorské mini olympiády. Příchozí si tak mohou vyzkoušet skládání kelímků do pyramidy na čas. Ten nejrychlejší dostane cenu,“ řekla Eva Havlíčková z pelhřimovské Hodiny H.

Dodala také, že důležité je o sociálních službách mluvit, ale tak, aby tomu každý rozuměl. „Přijde mi, že sociální služby se často prezentují hodně sofistikovaně, cizími slovy a lidem to není příliš blízké. Loni se do této akce zapojily pouze pelhřimovské organizace a letos tu jsou i organizace, které spadají do celé obce s rozšířenou působností,“ poznamenala Eva Havlíčková.

Děti i dospělí se mohli také otestovat ve finanční gramotnosti. Součástí úterní akce byly také workshopy zaměřené na přiblížení tématiky duševního onemocnění.

Jak pracují vodící psi

Milovníci zvířat se mohli zastavit u stánku spolku Vodící pes, kde se dozvěděli zajímavé informace o výcviku vidícího psa a také o práci s nevidomými klienty a vodícími psi. „Ráno jsme tu měli děti ze škol, takže náš kolega chodil s dětmi v závěsu a ukazoval, jak pracuje. Tady v prostoru náměstí se toho ale moc ukázat nedá, protože vodící pes pracuje především tak, že se vyhýbá různým překážkám, chodí po ulici, ukazuje nějaké objekty, třeba schody, dveře a upozorňuje na konec chodníků,“ vysvětlila Lenka Pláteníková ze spolku Vodící pes, jak tito speciálně vycvičení psi pracují.

Letos navíc Prezentaci poskytovatelů sociálních služeb oživil hudební doprovod, o který se postarala místní Základní umělecká škola Pelhřimov.