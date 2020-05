Na oběd ve své oblíbené restauraci Štatl v centru Brna se od půlky března těšil i Václav Knobloch. „Už jsem si to vyzkoušel minulý týden na zahrádce, ale zrovna dneska jsem si chtěl posedět uvnitř. Je to super,“ liboval si.

Podle majitele podniku Pavla Podsedníka sedělo uvnitř méně lidí než před jeho zavřením. „Pokud je pěkně, tak si lidé sednou radši na zahrádku pod markýzu. Tam jim pak nevadí ani májový deštík,“ upřesnil.

Zhruba třetinu míst obsadili v pondělí lidé i v dalších restauracích v Brně, například v Thalii nebo ve Sportbaru. „Oproti první půlce března je to rozhodně slabší. Na oběd přišli hlavně štamgasti,“ uvedl vedoucí restaurace Na knoflíku Dalibor Šimek.



Podobná byla situace i v dalších podnicích, třeba na náměstí Svobody sedělo víc hostů venku na krytých zahrádkách než uvnitř v restauracích.



O něco lepší to pak bylo ve Znojmě. „Máme dnes asi poloviční návštěvnost. Hosté tvrdí, že se na nás těšili a litují nás, že musíme pracovat v ochranných rouškách,“ svěřila se spolumajitelka restaurace Brandy La Moravia Nikola Karbovníková.



A hosté obsadili z půlky i bistro Chez Martin. „Už minulý týden jsem si zašel pro jídlo do kastrůlku, ale to nenahradí posezení v příjemném prostředí s fajn lidmi. Proto jsem využil návštěvu hned v první den, kdy to bylo možné,“ pochvaloval si štamgast Martin Škorpík.

Hygienici jsou k uvolňování opatření v restauracích optimističtí. „Dosavadní vývoj situace je příznivý. Pokud se vyskytne případ nákazy, jde v drtivé většině o těsný dlouhodobý kontakt. A opatření v restauracích jsou nastavená tak, aby riziko přenosu eliminovala,“ řekla epidemioložka Renata Ciupek z Krajské hygienické stanice v Brně.