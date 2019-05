Včelaři jsou přesvědčeni, že za útoky stojí konkurence. Doložit to však nemohou. Na objasnění sobotního požáru včelína se škodou 170 tisíc korun již pracuje policie.

Dřevěná maringotka s dvaceti včelstvy stojící v lese u Bělkovic-Lašťan lehla popelem v sobotu dopoledne.

„Všechno je pryč. Zrovna v době, kdy jsou včelstva nejsilnější a čekáme na první med. Je to k pláči,“ reagoval majitel Jan Běhal, jenž v pondělí dopoledne likvidoval, co z vyhořelého včelína zbylo.

„Bylo to podpálené cíleně, z pravého kola. Žhář to něčím polil,“ popisoval včelař.

Nejde o náhodu

Je přesvědčen, že nejde o náhodu. Zkázu části svých včel dává do spojitosti s dva měsíce starým požárem včelína u Vésky, místní části Dolan, kde měl svěřenkyně včelař z Bohuňovic.

„Jednoznačně to má spojitost. Oba máme zhruba 100 včelstev a daří se nám. Med prodáváme za slušné ceny, máme zdravé včely, žádný mor nás nepostihl. Je to dílo nějakého konkurenta a závisti, ale doložit to nemůžeme,“ poukazoval Běhal.

Škodu na uhynulých včelstvech, zařízení a materiálu spočítal na 170 tisíc korun.

Na místě zasahovaly čtyři hasičské jednotky. Podle vyšetřovatele Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje není sporu o tom, že se jedná o úmyslné zapálení maringotky.

„Na místo byl povolán specialista z Odboru kriminalistické techniky a expertiz a psovod se služebním psem vycvičeným k vyhledávání akcelerantů hoření. Policisté na místě zajistili stopy,“ informoval policejní mluvčí Libor Hejtman.

Po neznámém pachateli pátrají šternberští policisté.

"Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci, za které pachateli hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok," sdělil policejní mluvčí.

Bez včel to nepůjde

Žhář zaměřený na včelíny řádil v této oblasti například před dvěma lety, kdy poničil vůz se včelstvy u Radíkova.

„Jednalo se o kočovný vůz, kde bylo šestnáct včelstev. Někdo to zapálil od zadního kola. Polovina včelstev shořela,“ vzpomněl jednatel olomoucké organizace Českého svazu včelařů Vladimír Krsek.

Včely medonosné přitom v přírodě ubývá. Decimuje ji včelí mor, taky roztoč kleštík, proti kterému nepomůže nic jiného, než úl i s hmyzem a veškerým náčiním důkladně spálit.

„Pokud si někdo vybere včelín jako terč, včelstva zlikviduje, páchá velké škody. Včely opylují většinu zemědělských plodin, také volně rostoucí rostliny. Bez včel to nepůjde. Ostatní volně žijící opylovači tolik práce nikdy nezvládnou. Včely bychom měli chránit,“ zdůraznil včelař Leoš Letocha.