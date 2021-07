Trať u Bezdružic slaví výročí. Láká na svezení parním vlakem

Výročí 120 let od zahájení provozu oslaví o víkendu železniční trať z Pňovan do Bezdružic. Hlavní část oslav je soustředěna do železniční stanice Bezdružice, kam také budou směřovat jízdy speciálních vlaků a kde se odehraje doprovodný program pro všechny generace.

Lokomotiva zvaná Čtyřkolák. | Foto: České dráhy

V sobotu i v neděli se zájemci budou moci svézt historickým parním vlakem taženým lokomotivou 434.2186 zvanou Čtyřkolák. Historický vlak vyjede v sobotu v 9.20 hodin z Plzně a pak bude v sobotu i v neděli pendlovat mezi Bezdružicemi a Cebiví. Zpátky do Plzně odjede v neděli po třetí hodině odpolední. Několikrát se budou moci příznivci železnice svézt také historickým motorovým vozem Hurvínek, který bude po oba víkendové dny jezdit mezi stanicemi Bezdružice a Kokašice. "Svézt se bude možné i historickým autobusem Karosa ŠL 11 na zvláštní lince spojující Bezdružice přes Úterý s nádražím Teplá. Ta připomene nikdy nedostavěné přímé vlakové spojení z Plzně do Karlových Varů a umožní zájemcům z Karlovarského kraje se dopravit na oslavy do Bezdružic," uvedl za organizátory Miroslav Klas s tím, že po trase projektované dráhy je veden 21. ročník pochodu za dostavbu trati. Ten na trasu dlouhou 15 kilometrů odstartuje v neděli v 10 hodin z nádraží Teplá. Jízdenky na historické vlaky nebo na jízdu autobusem se budou prodávat pouze u personálu. V kladrubském klášteře se chystá Monastýrování Přečíst článek › V centru dění, na nádraží v Bezdružicích, pak je mimo jiné připraveno vystoupení taneční skupiny Althea, hudební produkce Švejk bandu Milana Benedikta Karpíška, či divadlo pro děti. Kromě expozice Železničního muzea bude připravena výstava o historii železnice, modelové kolejiště, či svezení na historické drezíně. Doprovodný program se bude konat také na železniční stanici v Cebivi.

