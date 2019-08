Ostuda v Karviné. Rekonstruovaným nádražím se valily potoky vody

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Stovky litrů dešťové vody padající přes stříšky na nástupiště, voda valící se do místního podchodu. Takto to vypadalo během přívalového deště v noci z úterý na středu na hlavním karvinském vlakovém nádraží. To přitom loni prošlo celkovou rekonstrukcí.

Zveřejněné snímky a video jednoho z cestujících se pak staly doslova hitem sociálních sítí nejen pro obyvatele Karviné. „Stačí ručník a sprcháč,“ zněl například jeden z ironických komentářů, které ke zveřejněným snímkům začali lidé přidávat. „Alespoň se vám to umylo. Však jste nadávali, že tam je špinavo,“ zní další z komentářů, který se odkazuje i na nedávný článek v Deníku, kde si někteří cestující stěžují na údajnou špínu především na schodištích a v samotném podchodu nádraží. Cestující kritizují údajnou špínu nově opraveného nádraží Přečíst článek › Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) – provozovatel nádraží - tehdy Deníku odpověděla, že úklid zde považuje za dostatečný. To je ale minulost, nyní čekají provozovatele další jednání a řešení, aby při prudkých deštích nedocházelo k podobným situacím. Odpovědní lidé se mají sejít na začátku příštího týdne. „O zmiňované události po extrémním přívalovém dešti víme. Stavba je ve zkušebním provozu, který slouží k odhalení případných nedostatků. Proto SŽDC svolala na pondělí jednání, kde se prověří současný stav zastřešení realizovaného v roce 2018,“ odpověděla Deníku stručně mluvčí společnosti Radka Pistoriusová. V Českém Těšíně nechávají opravit dlažbu na náměstí Přečíst článek ›

Autor: Richard Kutěj