„K pláži v Černé jsem se dostal, když mě pozvala jedna firma, abych jí tam udělal barmanskou show a catering,“ vzpomínal David Neumann. „Ta pláž se mi líbila, tak jsem si tam pronajal malý kousek třikrát tři metry. Postupně jsme ho rozšiřovali, až jsme začali obhospodařovat celý ten kus pláže. Začali jsme tam působit před 14 lety.“

David vystudoval hotelovou školu v Praze, kde během barmanského kurzu objevil další styl, který ho zaujal, a to barmanskou show. „Čili zábavné předvádění přípravy koktejlů,“ líčil. „Začal jsem sám ty dovednosti trénovat doma nad postelí a postupem času jsem se dostal až k různým soutěžím, třeba mistrovství republiky nebo světa. Stalo se to mým koníčkem, zábavou, a hned od 18 let i mou prací.“

Pláž Windy Point během té doby nabyla na věhlasnosti a těší se velké oblibě, přesto i na ni určitým způsobem dolehla doba covidová. „Návštěvnost byla slušná, asi jako ta předchozí, ale na druhou stranu byla trochu jiná v tom, že se lidé naučili více hospodařit doma ohledně občerstvení, takže trochu méně utráceli,“ vysvětloval barman. „Takže návštěva u nás se z jejich strany odehrávala trochu ve smyslu: ´školní svačina a pití s sebou´.“ Pláž ale i letos žila koncerty, tancem spojeným s výukou, večírky ale třeba i výukou a závody na windsurfingu.

Návštěvníci zde mohli obdivovat i exponáty v muzeu windsurfingů. Ještě loni ale David Neumann neváhal otevřít pláž i bar u lipenského jezera i v zimě. „Letos si dáme od zimní sezóny pauzu,“ řekl. „Loni, kdy jsme jeli celou zimu, jsme viděli, jak vypadá zimní sezóna během covidu. Obhospodařovali jsme tu i ledové hřiště, ale vše je to technicky hrozně náročné. Tak si od toho letos chceme trochu odpočinout. My prakticky zavíráme v polovině září. Relativně dlouho nám trvá celkový úklid, takže do takového 5. prosince máme co dělat, zazimovat, vyčistit atd. Zřejmě rozjedeme zimní sezónu vždy ob rok. Takže letošní zimu bude zavřeno, ale plánujeme jednodenní vánoční jarmark pro obec, který děláme čtvrtým rokem. Nyní nám tedy hodně času zabírají přípravy této akce.“

A s příštím létem si příliš hlavu nelámou. „Horší už to určitě nebude,“ míní David. „A i v když to kvůli covidu bylo nejhorší, tak ta letní sezona proběhla vlastně normálně. Čili už připravujeme program na příští rok, snažíme se však především udržet si dobrou pověst. A novinky budou různá bezpečnostní vylepšení, kterých si návštěvníci asi ani nevšimnou.“