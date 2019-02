/FOTOGALERIE / Oblíbená pláž na břehu plumlovské přehrady, která kromě občerstvení a koupání láká i na rockové koncerty či zábavné akce, možná po letech změní provozovatele.

Lidmi oblíbenou pláž U vrbiček, která v letní sezoně nabízí pohodové koupání a řadu akcí, provozuje Radek Kocourek už jedenáct let.

Teď se bude hlásit znovu do výběrového řízení, aby mohl ve své práci pokračovat. Zda uspěje zatím netuší, protože do „soutěže o pláž“ jistě vstoupí i další zájemci.

Boj je teprve na začátku. Povodí Moravy totiž právě „výběrovko“ připravuje.

„Ve spolupráci s obcí Mostkovice připravujeme společné nabídkové řízení na pronájem pozemků ve vlastnictví Povodí Moravy a pronájem staveb ve vlastnictví Mostkovic. Společný postup volíme z toho důvodu, aby pozemky a stavby, které se na pozemcích nacházejí, byly v pronájmu totožného subjektu. Ten proces tedy teprve proběhne. Nabídkové řízení, do něhož se budou moci zájemci přihlašovat, zveřejníme pravděpodobně někdy v průběhu února,“ uvedl v krátkém prohlášení mluvčí Povodí Petr Chmelař.

Pětice zájemců

Zájem o provozování pláže z řad různých subjektů existuje. Podle informací starosty Mostkovic Jaroslava Pešky svůj předběžný záměr provozovat pláž ohlásila už hned pětice zájemců.



Radek Kocourek věří, že má nad ostatními případnými zájemci určitou výhodu.



„Vím, o čem to podnikání na pláži je, znám realitu. Slyšel jsem ale, že nabídkové řízení bude hlavně o ceně. To by podle mě bylo trochu nešťastné, protože hrozí, že některý z nájemců cenu přestřelí. A pak by se mohlo stát, že při střetu se skutečností narazí, provoz neutáhne a záhy skončí,“ domnívá se Kocourek.

Počasí, kvalita vody a náklady

V té souvislosti popsal i úskalí, s kterými se musí při práci na pláži potýkat.



„Je nutné brát do úvahy dva faktory, kterými jsou počasí a kvalita vody. Výnosy jsou samozřejmě jiné v případě, kdy je voda nevhodná ke koupání už v červenci a kdy vydrží celou sezonu. A to nemůžete předem nikdy odhadnout,“ vysvětlil Kocourek s tím, že nájemce musí počítat i se značnými náklady třeba v podobě vyvážení odpadů a žumpy či sečení pláže.



Jednou dokonce s provozováním areálu už málem skončil.



„Bylo to v období, kdy v přehradě chyběla voda. Kdybych tehdy věděl, že ta situace potrvá čtyři roky, tak jsem toho nechal,“ připouští Kocourek.

Starost o areál

Další věcí je starost o samotný areál.



„Nikdy nebyl můj, jsem nájemcem a jako ten bych měl provádět běžnou údržbu. O větší zásahy by se měl postarat majitel. Přesto jsem se pustil i do věcí nad rámec svých povinností. Zmíním třeba opravu střech u objektů či rekonstrukci vstupní chatky. Také jsem na vlastní náklady zajistil vrt, abych měl vodu“ popsal Kocourek s tím, že co se týče oprav dělal prostě to, co mu podnikání dovolilo.



„Část peněz z období zisků jsem se snažil vždy do areálu vrátit,“ dodal Kocourek.



Svůj názor na prováděnou údržbu a opravy v areálu má i mostkovický starosta Jaroslav Peška.



„Domluva s panem Kocourkem byla vždy dobrá, ale co se týče prováděných oprav nebylo to úplně podle našich představ. Nájemce argumentoval tím, že to nebylo jasně řečeno ve smlouvě a tomu bychom se právě v novém nabídkovém řízení chtěli vyvarovat,“ vysvětlil starosta Peška s tím, že za obec Mostkovice bude trvat na tom, aby v podmínkách nájmu bylo jasně řečeno, jakou údržbu, opravy a investice během roku byl měl nový nájemce provádět a za jakou částku.

Lidem by se tam prostě mělo líbit

Podle starosty stav pláže a dění na ní úzce souvisí i s provozem kempu nad přehradou, který vlastní obec Mostkovice.



„Pokud bude vše na pláži v pořádku včetně odpovídajícího sociálního zařízení, tak se budou lidé rádi vracet i do kempu. Prostě bych byl rád, kdyby se lidem na pláži líbilo a nemuseli si na nic stěžovat,“ vyznal se starosta.

Chtělo by to dětské hřiště

Běžným lidem je celkem jedno, kdo bude na pláži podnikat. Hlavně si žádají solidní služby.



„Já jsem byla na pláži U Vrbiček doposud docela spokojená. Oceňuji koupání v upraveném prostředí i nabídku koncertů. Ovšem nějaké kaňky bych našla. Strašně mi tam chybí vyžití pro dětí. Třeba rozpadající se houpačky v lesíku, to je úplná katastrofa. Nové hřiště pro děti by se tam určitě šiklo,“ nechala se slyšet občasná návštěvnice pláže Romana Kalábová z Prostějova s tím, že by taky uvítala pestřejší nabídku akcí.



„Pořád dokola koncerty a dračí lodě mi přijde už trošku ohrané, určitě by se dalo uspořádat i něco jiného,“ domnívá se Romana Kalábová.



Dočká se změn? To se ukáže až po výsledcích nabídkového řízení a následném provozu.

Významné investice na pláži u Vrbiček za poslední léta

- rekonstrukce vstupní chatky

- opravy střech u objektů

- nová vrtaná studna

- nové venkovní posezení (stoly, lavice, slunečníky)

- hřiště na petanque

Největší akce na pláži u Vrbiček

- desítky koncertů špičkových kapel (Olympic, Čechomor, Arakain, MIG 21a další)

- Rock memory – koncerty rockových kapel

- Guláš rock fest – velká akce i pro rodiny s dětmi

- Závody dračích lodí

- Dětské dny – loučení s prázdninami