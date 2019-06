Jako kapitánka klubu Senior Teplice musela jít svým svěřencům příkladem. Běh s míčkem na pálce zvládla bravurně, dařilo se jí i v dalších disciplínách. Jak řekla, má trochu natrénováno. „Musím něco dělat, abych nezakrněla. V rámci klubu toho hodně s kolegy podnikáme. Výletíme, sem tam trénujeme, občas posedíme u vínečka, ale hlavně pohyb je pro nás důležitý,“ líčila, když se svým týme čekala ve frontě na závod se stavebním kolečkem. „Nepřijeli jsme vyhrát, děláme to pro zábavu,“ usmála se.

Senior Teplice funguje od roku 2005. O klienty rozhodně nouzi nemá. „Našich služeb už využilo více než 400 seniorů, kterým jsme byli nápomocni v době, kdy už nebyli zcela soběstační, ať už z důvodu svého vyššího věku či zhoršeného zdravotního stavu,“ uvedla k činnosti ředitelka organizace Zuzana Lozinčáková.

Mezi účastníky pátečního sportovního dne v Košťanech nechyběli ani zástupci z Klubu důchodců z Krupky. „Těšili jsme se na to. Soutěžíme mezi sebou. Jsme dobrá parta. Scházíme se v klubu, pořádáme výlety a občas sportujeme,“ prohlásila nadšeně Jana Chadimová. Očkem pokukovala po své kolegyni, která právě házela šipkami na terč.

Dnes patří paní Jana a její vrstevníci ke generaci, která očekává, že ji společnost bude brát vážně a postará se o ni. Babiček a dědečků na Teplicku totiž přibývá.

Podle údajů statistiků žilo v teplickém okrese před 5 lety 13 tisíc lidí starších 70 let. No konci loňského roku to bylo o čtvrtinu více. Přitom 10 seniorů dokonce přesáhlo věkovou hranici století.

V Krupce mají pro své seniory několik domovů, kde se o ně starají. Kapacita je ale omezená. „Umístit je ze dne na den do domovů s pečovatelskou službou nejde. Čekací doba je několik týdnů,“ konstatoval starosta Krupky Zdeněk Matouš. Aby pro starší ročníky město získalo více prostoru, koupilo penzion Horal, který chce přestavět na seniorské bydlení.

To, že na umístění v domovech důchodců jsou dlouhé pořadníky, potvrdila Eva Stieberová z Teplic. „Rodiče čekali na umístění v důchoďáku v Bystřanech několik týdnů, než se tam mohli nastěhovat,“ přiblížila.

Počet seniorů dál poroste i přímo v Teplicích. Podle plánu udržitelné městské mobility tvořil před dvěma lety podíl lidí v poproduktivním věku nad 65 let pětinu z celkového počtu obyvatel 50tisícového lázeňského města. Babiček a dědečků žije ve městě víc než dětí do 14 let.

Podle krajského předsedy Rady seniorů ČR Aloise Malého je stárnutí populace obecný trend dnešní doby. Rada proto jedná s ministry, aby stát více starší lidi podporoval, aby nezůstali na okraji společnosti. „Snažíme se, aby stát pro seniory dělal maximum, ale je to sisyfovská práce,“ sdělil už vloni na téma seniorů v kraji. Oceňuje schválený růst penzí, bezplatné očkování proti pneumokokovi nebo městské dotace.