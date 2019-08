Výtěžek ze sbírky má pokrýt náklady na výrobu a osazení pomníčku, které jsou asi 40 tisíc korun. Dalších přibližně 20 tisíc bude stát zaplacení místa na hřbitově na 20 let. Potřeba je tedy přibližně 60 tisíc korun, od května se tedy shromáždila polovina částky. „Podle diskuzí na sociálních sítích a vyjádření mnohých jsem čekala, že se peníze podaří vybrat rychleji. Ale zklamaná určitě nejsem. Sbírka trvá do konce roku, uvidíme,“ sdělila Kateřina Majdyšová ze Zlínska, která u jejího zrodu stojí.

„Jako mnoho dalších lidí tuto tragédii sleduji v médiích. A i když se to stalo v Lounech, což je od nás druhá strana republiky, hluboce nás to s manželem zasáhlo. Četla jsem diskuze lidí na sociálních sítích, kde psali o různých sbírkách. Viděla jsem, že by to mohli udělat špatně, bez souladu se zákonem. Proto mě napadlo, že se toho chopím,“ vysvětila své pohnutky.

Založila spolek a vyhlásila sbírku. Příslušné osvědčení vydal Krajský úřad Zlínského kraje. Do sbírky většinou posílají lidé příspěvky v řádech stovek korun, objevily se ale i dary pět a deset tisíc korun.

Ze smrti Marečka kriminalisté viní jeho otčíma Josefa K., u Krajského soudu v Ústí nad Labem čelí obžalobě z vraždy. Obžalována je také jeho matka Simona T., a to pro přečiny ohrožování výchovy dítěte a neposkytnutí pomoci.

Rodina peníze nemá, ale přispěla

Obě Marečkovy babičky i jeho vlastní otec podle Kateřiny Majdyšové s vyhlášením sbírky souhlasili. „Říkali, že na zřízení pomníčků sami nemají peníze,“ uvedla. Do sbírky obě babičky samy přispěly, rodina si ale nepřeje umístění pomníčku v Lounech. „Vzhledem k okolnostem, za jakých chlapec zemřel, je to pochopitelné. Pomníček umístíme v Praze na Vinohradském hřbitově,“ poznamenala Majdyšová.

V Lounech se po činu strhla diskuze, jak vůbec k takovému činu mohlo dojít. A jak případně další podobné tragédii v budoucnu předejít. „Metody sociální práce, kterých se využívá při výkonu sociálně právní ochrany dětí, jsou analýza dokumentů, pozorování a rozhovor. Pokud těmito metodami nejsou zachyceny indicie k problémům v rodinách, nelze usuzovat, co v budoucnu může nastat,“ vysvětlila vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví lounské radnice Iva Vildová. „Chtěla bych apelovat na veřejnost, aby našla odvahu a sílu oznamovat orgánům činným v trestním řízení nebo sociálním pracovníkům postřehy o možném nevhodném zacházení s nezletilými tak, aby sociální pracovníci mohli využít svých oprávnění ze zákona, a byli tak nápomocni vyvrácení nebo potvrzení učiněných oznámení,“ dodala.

Z vyjádření řady lidí na sociálních sítích vyplynulo, že měli na týrání chlapce podezření. Nikdo to však úřadům neohlásil.