Operační středisko vyslalo do akce jednotky sedlčanských hasičů: jak ze stanice profesionálů, tak ze zbrojnice dobrovolného sboru, uvedl k úspěšné akci mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel. S tím, že oba týmy vyjely s kompletním vybavením pro záchranu z vody – včetně dvou motorových člunů.

Na místě se ukázalo, že jedna srna se mezitím dokázala dostat z vody na břeh a utekla. Druhá však na tom byla zle. Na pomoc jí vyrazili dva hasiči v takzvaných suchých oblecích, kteří byli ze břehu zajišťováni lany.

„Na fyzicky náročné cestě bortícím se ledem táhli ještě záchranná nosítka. Vysílenou srnu do nich naložili a dopravili zpět na břeh, kde ji vysušili a zabalili do deky,“ přiblížil Gabriel průběh záchranné operace. Na vypuštění zvířete zpět do volné přírody pak ještě nedošlo; to zůstalo i nadále v lidské péči. Ne už ale u hasičů.

Unavené a podchlazené srny se ujal pracovník Ochrany fauny ČR. Ze záchranné stanice pro zraněné volně žijící živočichy ve Svatém Janu-Hrachově dorazil velmi rychle.

Do hodiny tak bylo po všem – a obě jednotky se mohly vrátit zpět na své základny. S tím, že i pro ně se jednalo o skutečně nevšední záchrannou akci.