Naděje obyvatel obcí sdružených v Mikroregionu Chopos na Benešovsku na dodávku kvalitní pitné vody díky novému přivaděči se zatím zhmotňovat nezačala. Přesto se příprava výstavby díla v hodnotě 225 milionů korun bez DPH, s dotací ve výši 65 procent ze způsobilých výdajů (asi 145 milionů korun), dostala od roku 2016 dál.

Velín Úpravny vody Želivka. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Investor, Chopos, už co nevidět začne při výběrovém řízení hledat zhotovitele. K tomu ale potřebuje kladné stanovisko Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Právě tam materiály Choposu už přes dva měsíce leží.

„Celou tu dobu čekáme na vyjádření poskytovatele dotace a schválení zadávacích podmínek. Mají na to sice dvacet pracovních dnů, ale už je to třikrát dvacet pracovních dnů, a stále nic,“ potvrdil v pondělí 21. ledna Miroslav Kratochvíl, manažer Mikroregionu Chopos. „Předminulý týden nám SFŽP slibil, že naši žádost vyhodnotí do čtrnácti dnů. To by mělo být do pátku 25. ledna. Věřím, že slib splní,“ řekl manažer Choposu.

Pokud dobrozdání SFŽP přijde skutečně už za pár dní, vypíše Chopos neprodleně výběrové řízení. Pak by se mohlo, tak jak si Chopos přeje, začít stavět v dubnu. Od té doby bude mít investor na dílo dva roky na dokončení. Na to ale bude potřebovat také trochu štěstí při výběru té správné firmy. „Při vybírání budeme přísní. Chceme dodavatele, který má zdroje finanční, technické i personální,“ dodal Miroslav Kratochvíl.

Jedním z míst, kde na přivedení želivské vody čekají už více než čtvrt století, je Ostředek. Sídlo známé zejména jako rodiště spisovatele Svatopluka Čecha, se od doby, kdy v jejím těsném sousedství vznikla dálnice D1, potýká se závažným fenoménem – solí ve spodní vodě. Její kvalita v ostředeckých studních se výrazně zhoršuje vždy v době, kdy cestáři udržují sjízdnost dálnice tunami posypové soli.

Ale na vodu ze Želivky čekají netrpělivě i ve Vranově. „Za naši obec už máme všechny podklady vyřízené,“ potvrdil starosta Vranova Josef Vašák. „Po loňském suchu se na připojení opravdu těšíme. Ve Vranově se k novému vodovodu připojí, až na výjimky, všichni občané,“ řekl starosta s tím, že cestou vrtání individuálních studní, jako to dělají například v Týnci nad Sázavou, ve Vranově jít nechtěli.

„Kdybychom v místech, kde je sucho, vrtali další, hlubší a hlubší studny, ztrácela by se voda ve studních vybudovaných před tím. Nechceme strhávat prameny těm, co si vybudovaly studny už dříve,“ dodala starosta Vranova Josef Vašák.

Kvalitní pitnou vodu mohli mít v Ostředku i dalších sídlech, z nichž některá leží také podél dálnice D1, už dříve. Kvůli nehohodě obcí se to ale nikdy nepovedlo. Obrat nastal v okamžiku, kdy se díky novému projektu změnilo místo připojení na dálkový vodovod z Úpravny vody Želivka do Prahy. Původně totiž měla do obcí proudit voda z napojení u Vranovské Lhoty. Nově to bude u Křešic nedaleko Divišova.

Kromě už zmiňovaných Křešic a Ostředka, který se připojí společně s Mžížovicemi, budou želivskou vodu pít i lidé z Vranova a jeho osad. Společně s Teplýšovicemi dostanou čerstvou vodu i lidé v Čeňovicích a také v Čakově. Ve Struhařově a Chotýšanech už vlastní vodovody mají, jen změní zdroj, za vodu ze Želivky.

Kdy si lidé připijí čerstvou vodou poprvé, ale není jasné. Plány Choposu počítaly s tím, že se začne stavět ještě v roce 2018 a dokončeno bude v roce 2020. Nyní je jasné, že dříve, než v dubnu 2019 stroje do země nehrábnou.