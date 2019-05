Se zdržením a spolykanými kilometry navíc musí počítat řidiči jedoucí po silnici z Hodonína do Břeclavi. Silničáři tam začali s opravou hlavní silnice I/55. Potrvá do půlky července.

Už teď se tvoří na místě kolony. Od Moravské Nové vsi až po křižovatku na Lužice odstraňují stavební stroje asfaltový povrch a provoz aut usměrňuje semafor nebo pracovníci stavební firmy. „Nyní probíhá frézování vozovky, potrvá asi čtrnáct dní. Potom začneme s opravou silnice. Ta potrvá zhruba dalších pět týdnů,“ potvrdil Petr Šikula, stavbyvedoucí firmy Switelsky, která opravu provádí.

Právě po dobu hlavní opravy musí řidiči počítat s úplnou uzavírkou ve směru od Hodonína. „Objízdná trasa začne v pondělí 27. května a povede přes Josefov a Prušánky. Auta jedoucí z Břeclavi na Hodonín zůstanou na silnici I/55, kde budou provoz řídit semafory. Předpokládaná doba trvání objízdné trasy je do 14. července,“ sdělila Nina Ledvinová, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic, které opravu zajišťuje.

Odklon dopravy z hlavní silnice zatíží i obce, přes které objížďka povede. „Je to nemilé, jakákoliv oprava na pětapadesátce se nás nějak dotkne, jsme na to částečně zvyklí,“ posteskl si starosta Josefova Vojtěch Pospíšil.



Vadí mu především zvýšená doprava a s ní spojená bezpečnost chodců. Především školáků. „Naše děti dojíždí do Prušánek do školy, musí chodit na autobusovou zastávku a v tom vidím největší nebezpečí. Průjezd obcí je po dobu uzavírky sice snížený na třicetikilometrovou rychlost, musíme ale doufat, že ji řidiči budou dodržovat,“ věří starosta.

Obyvatele obce už prostřednictvím informačního systému s objížďkou seznámil. „Někteří lidé sice brblají, ale na druhou stranu chápou, že opravy se udělat musí. Mě víc trápí zatížení silnice v obci. Někde se sice spraví, ale jinde se zase poškodí,“ krčí rameny Pospíšil.

To potvrzuje i starosta Prušánek, přes něž objížďka také povede. Největší škody podle něj způsobují nákladní auta. „Všechno, co jede po pětapadesátce, jede pak přes naši obec. Naši podmínkou bylo, aby po dobu objízdné trasy platil zákaz průjezdu ulicí, která vede na Moravský Žižkov. Objížďka musí vést jen zpátky na Moravskou Novou ves. To proto, aby vznikly co nejmenší škody na vozovce,“ upozornil Lubomír Zahradník.

Oba starostové spoléhají i na dohled policie. „Standardně tu státní policisté kontrolují řidiče, zvlášť v prvních dnech objížďky,“ potvrdili souhlasně.

Na hlavní silnici platí po dobu opravy snížená rychlost. „Maximální povolená je padesátikilometrová rychlost, někdy se sníží i na třicítku,“ upozornila mluvčí státní policie Kamila Haraštová. A nabádá řidiče k opatrnosti. „Žádáme tímto řidiče, aby s uvedeným omezením počítali a dodržovali dopravní značení,“ dodala.

Plánovaná uzavírka vyvolala živé diskuse i na sociálních sítích. „Snad to nějak dáme,“ uvedla například Monica Nešporová.