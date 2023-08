Štěstí pršelo v sobotu novomanželům Antonovi Pompovi a Renatě Farkašové z Klatov, kteří pro svůj slavnostní den vybrali restauraci 100dola v Klatov. I když počasí pozměnilo plány, snoubenci si řekli své ano a užili si pravou romskou svatbu.

Romská svatba ve 100dole u Klatov. | Video: DENÍK/Daniela Loudová

„Dnes je náš velký den. Ano si řekneme s mojí snoubenkou Renatkou, která je zároveň i ředitelkou naší firmy. Žijeme spolu už asi osm let, jsme spolu moc šťastní, proto si to chceme ztvrdit a vzít se. Pro nás je velmi důležitá rodina,“ řekl ženich Anton Pompa.

Přiznal, že mnohdy je náročné, když společně vedou firmu a zároveň spolu žijí, ale i přesto si chtějí říci své ano a kráčet spolu životem. „Dá se to zvládnout, je to tedy někdy o nervy,“ prozradil ženich s úsměvem a pokračoval: „Žena je mírnější, i zaměstnanci ji mají i raději než mě, když něco chtějí, tak jdou za ní. Ale máme to vše rozdělené a společně nám to jde. Působíme na Klatovsku, sídlo máme v Klatovech. Zabýváme se stavebnictvím i odpady.“

Zdroj: DENÍK/Daniela Loudová

Na svatbu se sjely desítky lidí a tak to podle má dle ženicha být. Romové se rádi baví a tak i svatba je pro ně velkou událostí. „Musí být muzika, nám sem dojela až ze Slovenska, jde o vyhlášenou romskou skupinu Vlado Boys. Samozřejmě nesmí chybět jídlo, u nás u Romáků je známé, že musí být na stole komplet všechno. Specialitou pro Romy jsou holoubci a pirohy. A nejdůležitější jsou rodiny obou stran a přátelé,“ popsal Pompa.

Při pohledu na nevěstu se ženich rozzářil

Ten netrpělivě očekával příjezd nevěsty, trochu mu trnul úsměv, když si z něj přítomní dělali legraci, že mu utekla, protože přijela až na poslední chvíli a v tu chvíli se rozzářil. Náladu mu nekazil ani déšť. „Snad nám takto prší štěstí. Nečekal jsem, že bude pršet, myslel jsem, že se na nás usměje sluníčko, ale nevadí,“ dodal ženich.

Poté už stanul se svou snoubenkou před oddávajícím, kterým byl starosta Klatov Rudolf Salvetr, a řekli si své ano. Nechyběly slzy svatebních hostů, gratulace, poté tradiční rozbití talíře, zametání střepů a pak už bohatá hostina a zábava.