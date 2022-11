Ačkoli je všední den, je spolu s příznivým počasím pro desítky lidí dostatečně silným důvodem, aby se na horu vydali. Turisté k rozhledně míří vesměs po cestě z polského území. Vyšlapou několik desítek schodů, rozhlédnou se po kraji, na mobil pořídí pár nezbytných fotek nebo videí.

Na červené turistické značce vedoucí z české strany je o poznání méně rušno. U pramene Moravy pár set metrů pod vrcholem se zastavuje Jaroslav Patkoló. Nová rozhledna se mu nelíbí, stejně tak ani cesta zbudovaná k ní od polské chaty na úbočí Sněžníku. „Dřív tu bývala rozhledna, jejíž replika teď stojí na Staroměstsku. Ta je nádherná, do přírody se hodí. Ale tahle skleněná určitě ne, razí už z dálky, když sem přicházíte,“ míní rodák z Červené Vody.

Vandalovi vadil polský památník v Beskydech. Zanechal na něm vulgární urážky

Pěkný výhled z hory podle něj býval i bez rozhledny. „Spíš si myslím, že tam překáží. Rozhledna tu není až tak nutná. Přece jen má Sněžník čtrnáct set metrů, krásný výhled z něj byl na českou i polskou stranu. Myslím, že je to přehnané, ale taková je doba,“ říká na adresu třicetimetrové stavby z oceli a laminátu.

Podobný názor má senior z Postřelmova, který si u pramene připravuje oběd. „Vůbec se mi nelíbí. Na spodní část by měl někdo nastříkat nápis ETA. Mám dokonce chuť zavolat do Hlinska, že by ji měli jako dobrý reklamní kousek,“ vtipkuje muž na adresu stavby připomínající řadě lidí mixér.

Na vrcholu Sněžníku pamatuje i starou věž. „Byl jsem před nástupem do první třídy. V té době už byla zavřená. Chybělo zábradlí, schodiště bylo už také rozrušené. Vím, že nějací dobrodruzi ještě po krajích nahoru lezli,“ vzpomíná.

Zdroj: Deník / Petr Krňávek

Od pramene nahoru míří terénní pracovník Agentury ochrany přírody a krajiny Pavel Jurka. Míjí skupinky lidí, kteří se prochází po vrcholu nebo odpočívají v trávě mimo značené cesty.„Tady vidíte, jak se návštěvníci rozchází do okolí, do alpinského bezlesí. Vlivem intenzivního sešlapu vegetace postupně mizí. Jsou zde vyšlapány nové cestičky, kromě nich jsou tu i plochy kompletně bez vegetace,“ ukazuje.

„Vidíte, že lidé se pouští zvesela všude možně. Zrovna směrem k tomu obelisku se nachází jestřábníky sněžnické a jestřábníky Schustlerovy, druhy, které se ničí sešlapem,“ doplňuje.

Velký úspěch?

Rozhlednu se řadu let snažilo vybudovat město Stronie Slaskie. Nakonec se v rámci stomilionového přeshraničního projektu spojilo s městem Králíky. Králíky z evropské dotace vybudovaly turistické centrum, většina peněz, 77 milionů korun, šla na výstavbu rozhledny.

„Je to velký úspěch. Máme takový pomník, symbol Kladska, sněžnických hor i nás všech, kteří v tomto regionu žijeme. Přál bych si, aby věž sloužila pokolením lidí z polské i české strany, turistům, kteří na Sněžník vyjdou,“ řekl při otevření rozhledny starosta Stonie Slaskie Dariusz Chromiec.

„Zaprvé jsme chtěli uspořádat turistický ruch na samém vrcholu Sněžníku a za druhé je dobře, když se atrakce budují po obou stranách hranice, ne jen po jedné. Obyvatelé se nás ptali, proč se na české straně buduje a na naší ne,“ objasnil smysl investice předseda sdružení obcí Kladska Tomasz Korczak.

Kříž s Ježíšem v Beskydech dál budí emoce. Investor nechce o úpravě ani slyšet

Proti rozhledně se vymezovalo několik českých neziskových organizací. Požadovaly zastavení evropské dotace na její vybudování a opětovné, řádné posouzení stavby. Původní posudek je starý devět let a od té doby v pohoří Králického Sněžníku výrazně vzrostl turistický ruch.

„Bohužel, vše je rozhodnuto a rozhledna je zprovozněna. Jen díky Společnosti přátel Jeseníků vznikla koalice organizací proti výstavbě, z této věci se stalo mediální téma, pořádaly se hlídky. Sepsali jsme podněty na ministerstva, doložili porušování předpisů. Díky nám byla zřízena česko-polská komise na kontrolu výstavby, která přijala konkrétní závěry, byly uděleny pokuty za porušení pravidel a přijata opatření pro snížení dopadů masového turismu na vrcholu hory. Nyní se už bohužel bude jen prohlubovat ničení unikátní přírody nadměrnou návštěvností se všemi negativními jevy,“ uvedl předseda Společnosti přátel Jeseníků Ondřej Bačík.

České ministerstvo životního prostředí loni k Evropské komisi odeslalo žádost o přezkoumání souladu povolovacího procesu rozhledny s evropským právem, konkrétně se směrnicemi na ochranu přírody. „Odpověď od Evropské komise jsme zatím neobdrželi,“ uvedla mluvčí ministerstva Dominika Pospíšilová.

Obludnost z Aliexpresu? Kříž s Ježíšem budí emoce, lidé chtějí jeho odstranění

Jaký má stavba rozhledny vliv na návštěvnost vrcholu, lze zatím těžko měřit.

„Návštěvnost roste rok od roku nejen tady na Králickém Sněžníku, ale i na Pradědu, bez ohledu na novou výstavbu. Rozhledna ale pravděpodobně přitáhne další návštěvníky. Lepší data budeme mít, až budou vybudovány bariéry okolo cest, až budou návštěvníci usměrněni do značených tras a bude spuštěný nový sčítací profil na polské straně,“ říká Pavel Jurka.

Rozšíření bariér

České a polské orgány ochrany přírody připravují výstavbu dřevěného zábradlí, které má vymezit místa pro pohyb turistů na vrcholu Sněžníku.

Zábradlí má nahradit provizorní pletivo, které již dnes chrání část vzácných porostů. V souvislosti s vybudováním a rozšířením bariér dojde na redukci značených cest v okolí vrcholu hory.

„My i naši polští partneři máme souhlasy všech dotčených subjektů k tomu, aby polská zelená značka, která vede po hranici z vrcholu směrem na rozcestí Stříbrnická, byla přeložena do české červené a aby vedla kolem bývalé Lichtenštejnovy chaty a slůněte. Stejně tak česká červená, která vede po hranici od vrcholu směrem k polské chatě na Sněžníku, bude přeložena na zpevněnou cestu,“ popsal Pavel Jurka.

Od pramene Moravy má být také na vrchol v budoucnu vybudován štětový chodník, aby turisté po trase dnešní červené značky nevyšlapávali další cestičky.