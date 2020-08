„Jedná se o trenéra volejbalistů. Tým, se kterým byl o prázdninách, nebyl z Kladenska. Oceňujeme proto, že se dal otestovat, když se ve středu necítil dobře. Zachoval se zodpovědně. Postupně jsou testováni i další kolegové,“ potvrdila ředitelka školy Květoslava Havlůjová.

Jak sdělil i bývalý dlouholetý ředitel gymnázia Jiří Stejskal, který je již v důchodu, ale ve škole nadále učí stanovených deset hodin, úterní porady se také zúčastnil. V tu dobu nic nenasvědčovalo nemoci kolegy. „Trenér je mladý člověk a sportovec, tak věřím, že bude brzy v pořádku. Já se cítím zdráv,“ potvrzuje Stejskal. Jelikož je sám velmi aktivní, na další dva týdny omezí nařízená izolace i jeho další povinnosti. „Jsem musher, takže nyní nemohu trénovat ani se svým psím spřežením. Stejně tak jsem vedoucím univerzitního mužstva hokeje, takže se nezúčastním zápasu ve Slaném a stejně tak nepojedu s hokejovými veterány, kde vedu národní mužstvo. Nedá se nic dělat, musíme vyčkat,“ potvrzuje Jiří Stejskal. Na covid bude testován v neděli.

Jak dodává ředitelka gymnázia, v úterý sice gymnazisté do školy nepůjdou, ale distanční výuku škola zahájí. „První ročníky přijdou navíc o adaptační kurz ve Sloupu. Věříme, že to ještě není definitivní a najdeme pro ně jiný vhodný termín. Jelikož máme od loňska trochu jiný systém, vydávat učebnice máme žákům příští týden. Budova školy uzavřena není, takže rodiče i žáci si učebnice vyzvednou ve stanovený čas od služby, která s lidmi v karanténě do kontaktu nepřišla,“ dodala ředitelka Havlůjová.

Provoz internátů omezen není

Kromě škol otevřou 1. září své brány také kladenská internátní zařízení. Podle aktuálních informací není jejich provoz zatím omezen.

V Kladně poskytuje ubytovací služby pro středoškoláky ubytovna Ymca, pro vysokoškoláky Domov mládeže - někdejší GDM Kladno a internát, jenž je součástí školy, má i stochovské učiliště. „Kapacita je dostatečná, máme bezmála 80 lůžek. Ale kvůli covidu naplníme internát zhruba z poloviny, abychom dodrželi hygienické požadavky. Nyní budou opatření patrně ještě přísnější. Počkáme si tedy do pondělí na aktuální nařízení ministerstva a podle toho se zařídíme,“ sdělila Jaroslava Pichová, ředitelka Střední školy řemesel a služeb Stochov.