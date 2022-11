Na Kvildě napadlo zhruba deset centimetrů přírodního sněhu, to je na lyžování až příliš málo, i když první běžkaři vyrazili vyzkoušet terén. Pokud by teploty spadly pod mínus pět stupňů a byl by předpoklad stabilní teploty, jsou na Kvildě připraveni areál zprovoznit za přibližně čtyři dny. „Zatím není pozdě, loni se vleky rozjely první prosincový víkend,“ vzpomněl Richard Jirouš.