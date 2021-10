A sázení zdaleka nekončí, už brzo si totiž můžete zajistit "vstupenku" na další. "Pokud chcete jít s námi sázet na jaře, tak v polovině října na pár dní spustíme předprodej Triček a mikin s příběhem a můžete tak na Vánoce udělat radost sobě nebo někomu jinému a poté si na jaře zasadit společně svůj stromek do šumavské přírody. Sledujte nás a dozvíte se vše včas," sdělil Brož.

"Společně jsme již do šumavské přírody zasadili již 15 000 stromů. Tentokrát to bylo s lidmi, kteří mají naší deskovku a užili jsme si tak krásnou sobotu v super atmosféře," uvedl za WeLoveŠumava Richard Brož.

O víkendu se konalo opět další sázení stromků v rámci projektu WeLoveŠumava. Tentokrát se do lokality na Pancíři vydali ti, kteří si zakoupili deskovou Milujeme Šumavu, o kterou byl obrovský zájem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.