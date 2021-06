Na pravou letní koupací sezonu provozovatelé koupališť stále čekají. Navíc mají obavy i z nižší návštěvnosti kvůli testům, které jsou pro vstup potřeba, pokud není člověk očkovaný.

Test koupaliště v Kolinci | Foto: DENÍK/Daniela Loudová

Zařizovat testování si neumí představit například prarodiče, kteří chodí na koupaliště s vnoučaty. „Většinou mám u sebe vnoučata téměř celé prázdniny, a když je krásně tak chodíme koupaliště. Já jsem očkovaná, ale nevím, jak to budu dělat s dětmi. Moc si neumím představit, že vezmu děti a půjdeme na testování, které navíc platí jen 72 hodin. Tohle by měla vláda ještě domyslet, protože je to šílený, pokud to bude platit i přes léto,“ postěžovala si Božena Málková z Klatov.