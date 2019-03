Tuktuk je thajská tříkolka, kterou si cestovatel Tomáš Vejmola pořídil v Thajsku a dojel s ní až na Moravu. O svých zážitcích bude vyprávět v úterý 26. března v Městské knihovně Třebíči.

Tomáš Vejmola alias Tomík na cestách se vydal do Gruzie a zpět na kole. Teď chystá novou cestu do Bangkoku. | Foto: archiv Tomáše Vejmoly

„Bez jakýchkoli zkušeností se úplně sám vydal s 35 let starým strojem na roční cestu přes půl světa. Projel 13 tisíc kilometrů přes Thajsko, Myanmar, Indii, Nepál, Írán, Turecko, Bulharsko, Srbsko, Maďarsko a Slovensko, až jej přesně do roka a do dne dotlačil na Moravu,“ popsala knihovnice Eva Bazalová.