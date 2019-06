Východní Čechy jsou výjimkou v celorepublikovém trendu, kdy ceny bytů rostou rychleji než mzdy.

Zatímco předloni například obyvatel Pardubického kraje s průměrným příjmem vydělával na průměrný byt ve svém regionu o velikosti 3 + 1 osm let a sedm měsíců, vloni mu na to stačilo o tři měsíce méně: osm let a čtyři měsíce.

Vedle Pardubického kraje jsou byty dostupnější než dřív už jen v Královéhradeckém a Karlovarském kraji. V obou vydělává na byt člověk s průměrným příjmem dokonce o půl roku kratší dobu než předloni.

Byty versus platy

Ve všech ostatních regionech Česka naopak byty zdražovaly loni rychleji, než rostou tamní platy. Realitní bublina se tam stále nafukuje, podobně jako v předkrizových letech kolem roku 2005.

Celorepublikově sev průměru prodloužila pomyslná doba, kterou Čech s průměrným platem vydělává na typický třípokojový byt, za poslední rok o šest měsíců, a to na osm let a sedm měsíců.

Rozdíly jsou značné. Velmi levné jsou některé lokality v severních Čechách na tamních sídlištích. Třeba v Ústeckém kraji lidé šetří na třípokojový byt pouhé tři roky. Naproti tomu v historickém centru Prahy to je 43 let a 4 měsíce.

Za dva miliony

Data vychází ze srovnání statistiků ze známého serveru Annonce. Průměrný třípokojový byt v Pardubickém kraji má podle jejich zjištění velikost 76 metrů čtverečních a vyjde na 2,066 milionu korun. To je sice o sto tisíc více než předloni, ale platy v kraji rostly ještě rychlejším tempem. Čistá mzda v Pardubickém kraji v současné době šest stovek přesáhla 20 tisíc korun.

Velké rozdíly jsou ovšem mezi jednotlivými městy. Suverénně nejdražší byty jsou v Pardubicích a v sousední Chrudimi, ty táhnou krajský průměr nahoru.