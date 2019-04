Plocek byl reformním komunistou a stoupencem pražského jara. Jeho známí a spolupracovníci z Motorpalu ho popisují jako férového člověka s rozumnými názory a smyslem pro rodinu.

I po vpádu vojsk varšavské smlouvy v srpnu 1986 věřil, že se situace zanedlouho změní. V druhé polovině března 1969 česká hokejová reprezentace na mistrovství světa hned dvakrát porazila tým SSSR. V Praze následoval útok na kancelář ruské letecké společnosti Aeroflot, po kterém byla ještě více utužena normalizace.

Plocek, zklamán vývojem situace, se rozhodl obětovat život. Čtvrtého dubna 1969, na Velký pátek, si v drogerii koupil ředidlo a v průchodu se polil. Na pult střelnice pak položil letáky s textem Pravda je revoluční – Antonio Gramsci a Jsem pro lidskou tvář, nesnesu necit – Evžen. Jedinou sirkou, kterou měl u sebe, se potom zapálil přímo na náměstí.

Sanitka byla na místě do deseti minut, ale v nemocnici dávali Plockovi naději jen na posledních pět dní života. Na pětasedmdesáti procentech těla měl popáleniny druhého a třetího stupně. Ještě na nemocničním lůžku se při plném vědomí dožadoval toho, aby jeho čin byl vnímán jako politický.

Zemřel ve středu 9. dubna v noci a pohřeb se konal v sobotu 12. dubna. Od Motorpalu až k ústřednímu hřbitovu kráčelo za rakví dlouhé procesí. Účastnilo se zhruba pět tisíc lidí včetně vedení Okresního výboru komunistické strany Československa v Jihlavě. Tryzna byla přímo v podniku Motorpalu.

Vnuk Evžena Plocka Aleš pak na základní škole dostával netaktním způsobem najevo, kdo byl jeho příbuzný. „Jsem hrdý na to, že nosím jméno Plocek,“ tvrdí dnes. Ministerstvo obrany ČR nedávno prohlásilo, že šlo o politický čin a to by měl být konec všem polemikám.

Zatímco Jihlavany třetí lidská pochodeň oslovila, zbytek republiky se o tragédii nedozvěděl. „Sebeupálením Plocek vyjádřil nesouhlas se společenským a politickým vývojem v roce 1969. Jeho čin byl posledním pokusem vyzvat ke změně, ale cenzura již byla utvrzena natolik, že Plockovou sebeobětování zůstalo československé veřejnosti utajeno,“ řekl historik Ondřej Felcman.