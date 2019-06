Lanová dráha je přitom jednou z velkých atrakcí Moravského krasu. ,,Rampu i výtah nutně potřebujeme, bohužel čekání se značně vleče. S trochou štěstí bychom mohli začít stavět na podzim, aby byl bezbariérový přístup hotový před další sezónou,“ uvedl šéf lanové dráhy Radek Hejč.

Podle něj pomáhají lidem s kočárky a koly do schodů více jak desetkrát denně. S vozíčky pak několikrát za týden. Nyní čekají na povolení od Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Její pracovníci při vyřizování žádosti zohledňují také restituční nároky rodu Salmů.

Rampa by totiž částečně zasahovala do prostoru lesů, na něž by potenciálně mohli mít v budoucnu nárok. ,,Bezbariérový přístup k lanovce je dobrý záměr. Tím, že je pozemek zatížen nevyřešenou restitucí, se však jeho uskutečnění oddaluje,“ vysvětlil vedoucí správy CHKO Moravský kras Leoš Štefka.

Loni navštívilo Punkevní jeskyně přes dvě stě tisíc lidí, z toho dvě třetiny z nich se svezlo i lanovkou. Zatímco na dolní stanici musí zdolat přes desítku schodů, horní stanice má rampu už přes pět let.

