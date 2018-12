Na výstavu vláčků přišly davy

České Budějovice – Mašinky prý zajímají děti od nuly do sta let. „I mezi námi jsou děti v tomto věkovém rozpětí, aktuálně od devíti do osmdesáti let,“ usmívá se předseda modelářů, když předvádí chloubu českobudějovických železničních modelářů.

O výstavu, která je k vidění do 29. prosince v Rožnově, projevily zájem i dívky, i když mezi staviteli zmenšených kolejí zatím žádné ženy nejsou. Výstava vláčků

Mašinky jsou k vidění v Rožnově (Lidická 226) od 27. do 29. prosince přes den od 10 do 17 hodin a při noční prohlídce od 17 do 19 hodin. „Teď mi vjede vlak do stanice, já si ho zastavím, vezmu druhý vlak. Požádám kolegu, aby mi dal tlačítkem souhlas, abychom neposlali dva vlaky proti sobě,“ říká mladý modelář Vojta Tušík, který dostal na starost řídit provoz na jedné z klidnějších kolejí. Kdo si hraje nezlobí. Kromě technických detailů vláčků a kolejišť skrývá výstava řadu vtipných detailů schovaných ve zmenšené krajině. „Vlaky projíždějí krajinou, ve které jsou náměty podle skutečnosti přizpůsobené malému měřítku. Modelujeme podle fotek, nákresů. Máme tu i úzkorozchodku. Převažuje krajina jižních Čech a jeden kolega původem z Trutnovska nám sem trochu protlačil skály,“ vypráví předseda českobudějovického klubu železničních modelářů Jiří Dvořák. Hořící dům s hasiči má inspiraci v domě, který stával proti Výstavišti, a který skutečně vyhořel. Traktorista si zastavil, aby se vyčůral a hlídá ho z vrby vodník, a škaredí se, že mu čůrá do potoka. Prostopášná stopařka má dokonce zvednutou sukni, v kapličce je Marie, ale rozhodně ne panenka, protože je nahatá. Hrad Litice hlídá bílá paní a kolem lítá čarodějnice na koštěti. Při večerní prohlídce dokonce promítá miniaturní kino film. Podobných vtipných detailů najdou pozornější návštěvnici nespočet. Ty zaručují, že výstava pobaví nejen milovníky železnice.

Autor: Radka Doležalová