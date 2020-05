Už z velké dálky je vidět, jak dominantu Ratíškovic halí dlouhá ochranná rouška. Za ní, na fasádě věže chrámu svatého Cyrila a Metoděje, totiž pokračují práce na její obnově. „První fází byly opravy fasády lodě. Ty se podařilo dokončit v loňském roce,“ uvedl ratíškovický starosta Josef Uhlík. Farnosti totiž přispěla na rekonstrukci právě obec. A vedle ní také Jihomoravský kraj.

Pokračují opravy fasád kostela Cyrila a Metoděje v Ratíškovicích. | Foto: Deník / Petr Turek

Letošní situace je ale kvůli koronaviru a opatřením s ním spojených o poznání horší. Na financování oprav tak Ratíškovičtí museli uspořádat sbírku. „Farnost prosí, v této době, kdy se nemohou konat bohoslužby a probíhá obnova fasády kostela, o finanční dary, které by napomohly farnosti překlenout tuto náročnou situaci,“ sdělil ve veřejném poděkování ratíškovický římskokatolický farář Jiří Čekal. Do začátku tohoto týdne přispělo na obnovu chrámu 129 dárců. A to celkem 230 600 českých korun a 325 euro.